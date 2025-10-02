Кабінет Міністрів ухвалив рішення про підготовку до продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі АТ «Сенс Банк» та АБ «Укргазбанк», повідомила пресслужба Мінфіну.

Деталі

Метою такого рішення в уряді називають скорочення частки державної власності в банківському секторі та залучення коштів від продажу до держбюджету.

Продаж акцій здійснюватиметься у три етапи: підготовка пакета акцій до продажу; проведення конкурсу; укладення договору купівлі-продажу.

Мінфін планує до кінця осені 2025 року оголосити конкурс з відбору радника з продажу пакетів акцій Sense Bank та Укргазбанку.

Контекст

Зменшення частки держави в банківському секторі є однією з восьми пріоритетних операційних цілей Мінфіну програми дій уряду.

14 серпня Рада з фінансової стабільності розглянула потенційні ризики продажу пакетів акцій Sense Bank та «Укргазбанку» для фінансової системи. За результатами обговорення було підтверджено, що продаж пакетів акцій цих банків не матиме негативного впливу на стабільність банківської системи.

Sense Bank (активи 131,4 млрд грн) та Укргазбанк (182,6 млрд грн) є системно важливими банками.

У 2024 році Sense Bank зафіксував чистий прибуток у розмірі 3,8 млрд грн, що на 24,4% менше порівняно з 5 млрд грн у 2023 році. Укргазбанк за минулий рік показав зростання чистого прибутку на 50,4%, досягнувши 2,9 млрд грн порівняно з 1,9 млрд грн у 2023 році, свідчать дані НБУ.

За перше півріччя 2025 року Sense Bank отримав 1,9 млрд грн чистого прибутку, що на 16,6% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Укргазбанк у першому півріччі заробив 2,2 млрд грн, що на 33,6% менше, ніж у першому півріччі 2024 року.

В економічній теорії держава вважається менш ефективною, ніж приватні власники. За даними досліджень, підприємствам під контролем держави властива нижча продуктивність праці й прибутковість. А показники держбанків корелюють із електоральними циклами. Про те, як правильно провести приватизацію держбанків, читайте у колонці фінансової аналітикині Наталії Задерей.