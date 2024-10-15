Кабмин утвердил условия продажи принадлежащего россиянину Молчанову производителя газобетона «Аэрок»

Кабинет министров на заседании 15 октября утвердил условия продажи активов ООО «Аэрок», сообщила пресс-служба Фонда госимущества. Одно из самых крупных на украинском рынке предприятий по производству газобетона в 2022 году было конфисковано у подсанкционного российского бизнесмена Андрея Молчанова.

Подробности

Продажа государственной доли в размере 100% в уставном капитале ООО «Аэрок» состоится в электронной системе «Прозорро.Продажи».

Стартовая цена государственной доли предприятия – 965,3 млн грн.

Средства, вырученные от продажи активов, будут направлены в фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Будущий покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности компании, выплатить долги перед работниками и бюджетом и не допустить сокращений в течение полугода.

Контекст

«Аэрок» через «Группу ЛСР» (РФ) принадлежал подсанкционному российскому бизнесмену Андрею Молчанову. ООО имеет производственные мощности в Киевской и Львовской областях.

В июне 2022 года Подольская окружная прокуратура Киева по инициативе СБУ передала в управление АРМА активы «Аэрок».

В июле 2023 года Минюст подал в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании в доход государства украинских активов российского ПАО «Группа ЛСР». Позже ВАКС передал предприятие в управление ФГИУ.

Андрей Молчанов владеет контрольным пакетом (50,33%) строительной «Группы ЛСР», одного из самых крупных застройщиков в РФ.

В 2018 году Минфин США внес «Группу ЛСР» и ее гендиректора в «кремлевский список» – перечень субъектов (физических и юрлиц), непосредственно приближенных к президенту РФ Путину.