Кабмін затвердив умови продажу виробника газобетону «Аерок», що належав росіянину Молчанову

Кабінет Міністрів на засіданні 15 жовтня затвердив умови продажу активів ТОВ «Аерок», повідомила пресслужба Фонду держмайна. Одне з найбільших на українському ринку підприємств із виробництва газобетону в 2022 році було конфісковане в підсанкційного російського бізнесмена Андрія Молчанова.

Деталі

Продаж державної частки розміром 100% у статутному капіталі ТОВ «Аерок» відбудеться в електронній системі «Прозорро.Продажі».

Стартова ціна державної частки підприємства – 965,3 млн грн.

Кошти, отримані від продажу активів, будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Майбутній покупець повинен буде зберегти основний вид діяльності компанії, виплатити борги перед працівниками та бюджетом та не допустити скорочень протягом пів року.

Контекст

«Аерок» через «Групу ЛСР» (РФ) належав підсанкційному російському бізнесмену Андрію Молчанову. ТОВ має виробничі потужності у Київській та Львівській областях.

У червні 2022 року Подільська окружна прокуратура міста Києва за ініціативи СБУ передала в управління АРМА активи «Аерок».

У липні 2023 року Мінʼюст подав до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави українських активів російського ПАТ «Група ЛСР». Пізніше ВАКС передав підприємство в управління ФДМУ.

Андрій Молчанов володіє контрольним пакетом (50,33%) будівельної «Групи ЛСР», одного з найбільших забудовників у РФ.

У 2018 році Мінфін США вніс «Групу ЛСР» та її гендиректора до «кремлівського списку» – переліку суб’єктів (фізичних та юросіб), безпосередньо наближених до президента РФ Путіна.