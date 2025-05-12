Катар подарит Трампу Boeing 747-8 за $400 млн – ABC News

Правительство США готовится принять от Катара роскошный Boeing 747-8, который временно станет новым Air Force One для президента Дональда Трампа. Об этом пишет ABC News со ссылкой на источники.

Подробности

По данным издания, самолет стоимостью более $400 млн будет передан на следующей неделе во время визита Трампа в Катар. Президент в соцсетях назвал операцию «прозрачной» и согласованной с Минобороны США.

Этот Boeing 747-8, известный как «летучий дворец» из-за роскошной оснастки, сначала перейдет в ВВС США для переоборудования в соответствии со стандартами безопасности и связи.

После завершения президентского срока Трампа, не позднее 1 января 2029 года, самолет будет передан в фонд его президентской библиотеки. Все расходы на переоборудование оплатит американская сторона.

Решение вызвало критику среди демократов. Сенатор Чак Шумер назвал подарок «премиальным иностранным влиянием», а сенатор Адам Шифф обвинил в нарушении антикоррупционных норм.

Белый дом и Минюст уверяют, что соглашение отвечает законодательству, поскольку самолет принимает правительство США, а не президент лично.

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Контекст

Основные самолеты в нынешнем флоте Air Force One – это два устаревших Boeing 747-200, находящихся в эксплуатации еще с 1990 года. Контракт Военно-воздушных сил США с компанией Boeing на их замену сопровождается задержками и превышением расходов.

Хотя контракт был подписан еще в 2018 году, в прошлом году Boeing сообщил, что новые самолеты будут готовы не раньше 2029-го – уже после завершения президентского срока Трампа.

Президент неоднократно выражал глубокое недовольство задержками и поручил Илону Маску сотрудничать с Boeing и ВВС США, чтобы ускорить процесс. Эти усилия дали ограниченные результаты: сейчас Boeing называет ориентировочной датой поставки 2027 год, однако Трамп настаивает, что новый борт должен появиться в этом году.

Дональд Трамп уже владеет частным самолетом, известным как Trump Force One – это модифицированный Boeing 757, который начал использоваться еще в начале 1990-х. Ранее самолет принадлежал соучредителю Microsoft Полу Аллену, а в 2011 году его приобрел Трамп.