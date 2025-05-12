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Катар подарує Трампу Boeing 747-8 за $400 млн – ABC News

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Boeing 747-8 /Getty Images

Boeing 747-8 Фото Getty Images

Уряд США готується прийняти від Катару розкішний Boeing 747-8, який тимчасово стане новим Air Force One для президента Дональда Трампа. Про це пише ABC News із посиланням на джерела.

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Деталі 

  • За даними видання, літак вартістю понад $400 млн буде переданий наступного тижня під час візиту Трампа до Катару. Президент у соцмережах назвав операцію «прозорою» і такою, що узгоджена з Міноборони США.
  • Цей Boeing 747-8, відомий як «летючий палац» через розкішне оснащення, спочатку перейде до ВПС США для переобладнання відповідно до стандартів безпеки та зв’язку. 
  • Після завершення президентського терміну Трампа, не пізніше 1 січня 2029 року, літак передадуть до фонду його президентської бібліотеки. Усі витрати на переобладнання оплатить американська сторона.
  • Рішення викликало критику серед демократів. Сенатор Чак Шумер назвав подарунок «преміальним іноземним впливом», а сенатор Адам Шифф звинуватив у порушенні антикорупційних норм. 
  • Білий дім і Мін’юст запевняють, що угода відповідає законодавству, оскільки літак приймає уряд США, а не президент особисто.

Контекст 

Основні літаки у нинішньому флоті Air Force One – це два застарілі Boeing 747-200, які перебувають в експлуатації ще з 1990 року. Контракт Військово-повітряних сил США з компанією Boeing на їхню заміну супроводжується затримками та перевищенням витрат.

Хоча контракт було підписано ще у 2018 році, торік Boeing повідомив, що нові літаки будуть готові не раніше 2029-го – вже після завершення президентського терміну Трампа.

Президент неодноразово висловлював глибоке невдоволення затримками та доручив Ілону Маску співпрацювати з Boeing і ВПС США, щоб пришвидшити процес. Ці зусилля дали обмежені результати: наразі Boeing називає орієнтовною датою поставки 2027 рік, однак Трамп наполягає, що новий борт має з’явитися ще цьогоріч.

Дональд Трамп вже володіє приватним літаком, відомим як Trump Force One – це модифікований Boeing 757, який почав використовуватися ще на початку 1990-х. Раніше літак належав співзасновнику Microsoft Полу Аллену, а у 2011 році його придбав Трамп.

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