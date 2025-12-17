Государственный Ощадбанк заключил с компаниями группы «Кернел» серию кредитных соглашений на общую сумму $77 млн, что, по данным банка, стало самым большим объемом кредитования частного бизнеса среди украинских банков в 2025 году. Об этом сообщил заместитель председателя правления Ощадбанка Юрий Кацион 17 декабря.
Детали
- Почти половина кредитного портфеля может быть направлена на инвестиционные нужды, отметил Кацион. Речь идет о невозобновляемых кредитных линиях на $36,7 млн сроком на семь лет.
- Средства также могут пойти на обновление парка агротехники и оборудования для бесперебойной обработки земель, а также на финансирование и рефинансирование капитальных затрат, связанных с реконструкцией зернового терминала «Трансбалктерминал» в Черноморске, поврежденного в результате ракетной атаки России в 2023 году.
- Одной из особенностей соглашения является возможность заемщика в течение действия договора использовать весь объем кредитного лимита $77 млн на пополнение оборотных средств, уменьшая при этом инвестиционные лимиты.
- Пополнение оборотных средств может использоваться для закупки зерна, удобрений, средств защиты растений, горючего и других товаров, работ и услуг.
Контекст
Агрохолдинг «Кернел» до войны был мировым лидером по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорта (около 12%). Компания также является одним из крупнейших производителей и продавцов бутилированного масла в Украине и занимается выращиванием и реализацией агропродукции.
В 2025 финансовом году («Кернел», июль 2024 – июнь 2025) чистая прибыль компании составила $238 млн, что на 42% больше, чем в 2024 ФГ. Консолидированная выручка достигла $4,115 млрд, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. Долговые обязательства на конец сентября составляли $726 млн, в том числе банковские кредитные линии – $104,5 млн, по сравнению с $146,7 млн на начало года.
По данным банка, в октябре 2025 года кредитный портфель корпоративного сегмента Ощадбанка вырос на 2,6% (26,9 млрд грн) – до 970,1 млрд грн. Гривневые кредиты бизнеса выросли на 1,7% (11,5 млрд грн) – до 689,7 млрд грн, а валютные – на 4,2% ($267 млн) – до $6,68 млрд.
Согласно данным НБУ, на начало ноября 2025 года Ощадбанк с общими активами 456,23 млрд грн занимал второе место среди 60 банков Украины.
