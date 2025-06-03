В третьем квартале 2025 финансового года (январь–март) агрохолдинг «Кернел» Андрея Веревского переработал 845 000 т масличных культур: 694 000 т подсолнечника и 151 000 т сои. Это на 3% больше, чем в 2024 году, однако на 13% меньше, чем в предыдущем квартале, говорится в отчете компании.

Ключевые факты

Дефицит сырья сохранялся в течение девяти месяцев, однако ближе к посевной кампании аграрии начали активнее продавать запасы, удерживаемые в ожидании лучших цен, отметил «Кернел». Из-за дефицита сырья заводы компании простаивали, средняя нагрузка составила 86%.

За девять месяцев компания переработала 2,5 млн т масличных – на 12% больше, чем в прошлом. Увеличить объем переработки удалось благодаря запуску нового завода в феврале 2024 года.

Объемы продаж масла за девять месяцев уменьшились на 6% год к году, до 1 млн т. В бутылках было продано 63 000 т, остальное – наливом.

EBITDA на тонну масла сократилась на $4 – до $103, в годовом исчислении – на 19%. EBITDA сегмента – $36 млн. Это на 26% меньше, чем в прошлом, и на 18% меньше, чем в предыдущем квартале.

Контекст

В конце января главный акционер «Кернела» Namsen Ltd, принадлежащая украинскому бизнесмену Андрею Веревскому, увеличила свою долю до 95,06% акций.

До войны «Кернел» занимала первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания также являлась крупнейшим производителем и продавцом бутилированного подсолнечного масла в Украине. Кроме того, холдинг занимался выращиванием другой агропродукции и ее реализацией.

Выручка «Кернел» во втором квартале 2025 финансового года (октябрь–декабрь 2024-го) выросла на 10%, до $1149 млн. Чистая прибыль упала в 2,4 раза, до $56 млн.