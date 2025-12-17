Державний Ощадбанк уклав із компаніями групи «Кернел» серію кредитних угод на загальну суму $77 млн, що, за даними банку, стало найбільшим обсягом кредитування приватного бізнесу серед українських банків у 2025 році. Про це повідомив заступник голови правління Ощадбанку Юрій Каціон 17 грудня.

Деталі

Майже половина кредитного портфеля може бути спрямована на інвестиційні потреби, зазначив Каціон. Йдеться про невідновлювані кредитні лінії на $36,7 млн строком на сім років.

Кошти також можуть піти на оновлення парку агротехніки та обладнання для безперебійної обробки земель, а також на фінансування та рефінансування капітальних витрат, пов’язаних із реконструкцією зернового терміналу «Трансбалктермінал» у Чорноморську, пошкодженого внаслідок ракетної атаки Росії у 2023 році.

Однією з особливостей угоди є можливість позичальника протягом дії договору використовувати весь обсяг кредитного ліміту $77 млн на поповнення обігових коштів, зменшуючи при цьому інвестиційні ліміти.

Поповнення оборотних коштів може використовуватися для закупівлі зерна, добрив, засобів захисту рослин, пального та інших товарів, робіт і послуг.

Контекст

Агрохолдинг «Кернел» до війни був світовим лідером із виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Компанія також є одним із найбільших виробників та продавців бутильованої олії в Україні і займається вирощуванням та реалізацією агропродукції.

У 2025 фінансовому році («Кернел», липень 2024 – червень 2025) чистий прибуток компанії склав $238 млн, що на 42% більше, ніж у 2024 ФР. Консолідована виручка досягла $4,115 млрд, збільшившись на 15% порівняно з попереднім роком. Боргові зобов’язання на кінець вересня становили $726 млн, у тому числі банківські кредитні лінії – $104,5 млн, порівняно з $146,7 млн на початок року.

За даними банку, у жовтні 2025 року кредитний портфель корпоративного сегмента Ощадбанку виріс на 2,6% (26,9 млрд грн) – до 970,1 млрд грн. Гривневі кредити бізнесу зросли на 1,7% (11,5 млрд грн) – до 689,7 млрд грн, а валютні – на 4,2% ($267 млн) – до $6,68 млрд.

Згідно з даними НБУ, на початок листопада 2025 року Ощадбанк із загальними активами 456,23 млрд грн займав друге місце серед 60 банків України.