Китай одобрил соглашение о передаче американским инвесторам прав на приложение TikTok, принадлежащее китайской компании ByteDance. Об этом сообщил в эфире Fox Business министр финансов США Скотт Бессент после встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщает Reuters .

Подробности

«В Куала-Лумпуре мы финализировали соглашение о TikTok с точки зрения китайского одобрения. Ожидаю, что процесс будет двигаться вперед в ближайшие недели и месяцы, и мы наконец-то увидим решение этого вопроса», – сказал Бессент.

Министерство коммерции КНР подтвердило, что Китай «должным образом будет решать вопросы, связанные с TikTok, во взаимодействии с США». ByteDance пока не комментирует ситуацию.

Контекст

Доля приложения, которым пользуются 170 млн американцев, оставалась неопределенной более полутора лет после того, как в 2024-м Конгресс США принял закон, обязывающий ByteDance продать американские активы TikTok до января 2025 года.

25 сентября Трамп подписал указ, касающийся соглашения по приобретению американского бизнеса социальной сети TikTok. Согласно указу, TikTok в США будет работать через новую компанию, зарегистрированную в США и контролируемую американскими инвесторами. ByteDance будет владеть менее 20%, не будет иметь контроля над вопросами безопасности и сможет назначить только одного из семи членов совета директоров.

Администрация Трампа неоднократно выражала обеспокоенность по поводу работы TikTok, называя его потенциальной угрозой национальной безопасности. Трамп также ранее говорил, что готов поддержать покупку американского бизнеса соцсети крупными инвесторами, среди которых назывались соучредитель Oracle Ларри Эллисон и глава Tesla Илон Маск.

Американские активы TikTok оцениваются в около $40 млрд.