Президент США Дональд Трамп підписав указ, який стосується угоди з придбання американського бізнесу соціальної мережі TikTok. Як зазначається в заяві на сайті Білого дому, передача TikTok під контроль американських інвесторів має гарантувати захист національної безпеки США. Китай офіційно поки не підтвердив схвалення.

Деталі

TikTok у США працюватиме через нову компанію, зареєстровану у США та контрольовану американськими інвесторами. ByteDance володітиме менш ніж 20%, не матиме контролю над безпековими питаннями та зможе призначити лише 1 із 7 членів ради директорів.

Oracle відповідатиме за безпеку, зберігання даних, аудит алгоритмів і запобігання зовнішньому впливу. Алгоритми, код і модерація контенту перейдуть під управління американського спільного підприємства.

Указ відповідає закону 2024 року, який вимагав від ByteDance продати TikTok у США або зіткнутися з забороною. Трамп заявив, що отримав схвалення від президента Китаю Сі Цзіньпіна. Указ надає 120 днів (до кінця січня 2026 року) для завершення угоди, що потребує схвалення Китаю.

У Білому домі зазначають, що 170 млн американців збережуть доступ до платформи і «забезпечить $178 млрд економічного ефекту за 4 роки та підтримає тисячі робочих місць і бізнесів».

За даними Bloomberg, Китай наразі офіційно не підтвердив схвалення. Міністерство закордонних справ КНР заявило, що будь-яка угода щодо TikTok «повинна відповідати китайському законодавству».

Видання зазначає, що контроль над американською частиною TikTok перейде до консорціуму інвесторів: Oracle, Silver Lake та MGX. Вони планують отримати 45% акцій і місця в раді директорів нової компанії. ByteDance (китайський власник) збереже менше 20% акцій, як того вимагає закон про національну безпеку 2024 року.

За словами віцепрезидента Джей Ді Венса, американський TikTok оцінено в $14 млрд, що нижче попередніх оцінок ($35–40 млрд).

Контекст

Згідно із законом, ухваленим у США торік, застосунок підлягає забороні в App Store і Google Play, якщо його не буде відокремлено від китайського власника ByteDance. Тому остаточна угода може потребувати схвалення Конгресу.

Останній крайній термін для угоди сплив 17 вересня, але у Вашингтоні раніше допускали ще одну коротку відстрочку, аби фіналізувати домовленість.

Адміністрація Трампа неодноразово висловлювала занепокоєння щодо роботи TikTok, називаючи його потенційною загрозою національній безпеці. Трамп також раніше говорив, що готовий підтримати покупку американського бізнесу соцмережі великими інвесторами, серед яких називалися співзасновник Oracle Ларрі Еллісон і глава Tesla Ілон Маск.

Американські активи TikTok оцінюються у близько $40 млрд.