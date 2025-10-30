Китай схвалив угоду про передачу американським інвесторам прав на застосунок TikTok, який належить китайській компанії ByteDance. Про це повідомив в ефірі Fox Business міністр фінансів США Скотт Бессент після зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, повідомляє Reuters .

Деталі

«У Куала-Лумпурі ми фіналізували угоду щодо TikTok з погляду китайського схвалення. Очікую, що процес рухатиметься вперед у найближчі тижні та місяці, і ми нарешті побачимо розв’язання цього питання», – сказав Бессент.

Міністерство комерції КНР підтвердило, що Китай «належним чином розв’язуватиме питання, пов’язані з TikTok, у взаємодії із США». ByteDance поки не коментує ситуацію.

Контекст

Доля застосунку, яким користуються 170 млн американців, залишалася невизначеною понад півтора року після того, як у 2024-му Конгрес США ухвалив закон, що зобов’язав ByteDance продати американські активи TikTok до січня 2025 року.

25 вересня Трамп підписав указ, який стосується угоди з придбання американського бізнесу соціальної мережі TikTok. Відповідно до указу, TikTok у США працюватиме через нову компанію, зареєстровану у США та контрольовану американськими інвесторами. ByteDance володітиме менш ніж 20%, не матиме контролю над безпековими питаннями та зможе призначити лише одного із семи членів ради директорів.

Адміністрація Трампа неодноразово висловлювала занепокоєння щодо роботи TikTok, називаючи його потенційною загрозою національній безпеці. Трамп також раніше говорив, що готовий підтримати покупку американського бізнесу соцмережі великими інвесторами, серед яких називалися співзасновник Oracle Ларрі Еллісон і глава Tesla Ілон Маск.

Американські активи TikTok оцінюються у близько $40 млрд.