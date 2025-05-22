АМКУ разрешил Костопольскому заводу стеклоизделий купить Хмельницкий пивзавод

Антимонопольный комитет Украины разрешил Костопольскому заводу стеклоизделий (KZS Glass) получить контроль над Хмельницким областным пивзаводом. Об этом идет речь в сообщении на сайте комитета от 22 мая.

Подробности

Дано разрешение ООО «Костопольский завод стеклоизделий» получить контроль над ЧАО «Хмельницкий областной пивзавод», говорится в сообщении.

Контекст

Хмельницкий пивзавод, известный как Хмельпиво, производит пиво под маркой «Проскуровское». В 2024 году предприятие заработало 76,9 млн грн чистой прибыли при доходе 146,4 млн грн. Основной акционер с долей 78% и директор завода – Александр Лысюк.

Костопольский завод стеклоизделий производит стеклянную тару для пищевой, фармацевтической и других отраслей. Его контролирует Дмитрий Олейник, глава наблюдательного совета завода и совета Федерации работодателей Украины.

В 2024 году завод выпустил более 450 млн стеклоизделий, 60% которых экспортировали в Европу. Чистая прибыль предприятия составила 76,5 млн грн, доход – 1,47 млрд грн.