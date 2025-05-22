Підписка від 5 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

АМКУ дозволив Костопільському заводу скловиробів купити Хмельницький пивзавод

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Антимонопольний комітет України дозволив Костопільському заводу скловиробів (KZS Glass) отримати контроль над Хмельницьким обласним пивзаводом. Про це йдеться у повідомленні на сайті комітету від 22 травня.

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними інтерв’ю, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Деталі 

  • Надано дозвіл ТОВ «Костопільський завод скловиробів» отримати контроль над ПрАТ «Хмельницький обласний пивзавод», йдеться у повідомленні. 

Контекст 

Хмельницький пивзавод, відомий як Хмельпиво, виробляє пиво під маркою «Проскурівське». У 2024 році підприємство заробило 76,9 млн грн чистого прибутку при доході 146,4 млн грн. Основним акціонером із часткою 78% і директором заводу є Олександр Лисюк. 

Костопільський завод скловиробів виготовляє скляну тару для харчової, фармацевтичної та інших галузей. Його контролює Дмитро Олійник, голова наглядової ради заводу та ради Федерації роботодавців України. 

У 2024 році завод випустив понад 450 млн скловиробів, 60% яких експортували до Європи. Чистий прибуток підприємства склав 76,5 млн грн, дохід – 1,47 млрд грн.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні