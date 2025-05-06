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«Лишних денег на выкуп не было». Алексей Баранов о том, почему продал «Рихерт & Парк» Веревскому, о партнерстве с Костельманом и будущем «Большевика». Интервью

Николай Маранчак /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Николай Маранчак
Forbes
Татьяна Антонюк /из личного архива
Татьяна Антонюк
Forbes

9 хв читання

A Development Олексій Баранов /Анастасія Мантач, для Forbes Ukraine

Основатель и владелец компании A Development Алексей Баранов. Фото Анастасія Мантач, для Forbes Ukraine

В феврале 2025 года владелец A Development Алексей Баранов продал здание пивоваренного завода на Подоле в Киеве, где планировалось строить ЖК «Рихерт & Парк». Почему он вышел из проекта, будет ли продолжение A-Station на Арсенальной площади в Киеве и на что Баранову дал деньги владелец Fozzy Group Владимир Костельман?

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