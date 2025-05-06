В феврале 2025 года владелец A Development Алексей Баранов продал здание пивоваренного завода на Подоле в Киеве, где планировалось строить ЖК «Рихерт & Парк». Почему он вышел из проекта, будет ли продолжение A-Station на Арсенальной площади в Киеве и на что Баранову дал деньги владелец Fozzy Group Владимир Костельман?