ООО «Горизонты», входящее в группу «Захиднадрасервис» – одной из крупнейших газодобывающих компаний Украины, получило разрешение на покупку ООО «Украинская независимая геологическая компания». Об этом говорится в решении Антимонопольного комитета, опубликованном 12 декабря. «Захиднадрасервис» принадлежит львовскому предпринимателю Зиновию Козицкому.

Детали

«Предоставлено разрешение ООО «Горизонты» на приобретение контроля над ООО «Украинская независимая геологическая компания» путем приобретения доли в уставном капитале ООО «Украинская независимая геологическая компания», что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества», – сообщили в комитете.

Контекст

ООО «Украинская независимая геологическая компания» – частная нефтегазодобывающая компания, которая владеет спецразрешением на пользование недрами Южнозалужанской площади, она входит в группу «Агродар». Ключевые лица группы – супруги Анатолий и Наталья Дорофеевы и супруги Иван и Наталья Мирошниченко. Основными направлениями деятельности ООО «Агродар ЛТД» являются растениеводство, производство муки, складские услуги, торговля зерном и продуктами мукомольно-крупяной промышленности, аренда и продажа сельхозтехники. Компания владеет тремя элеваторами, а земельный банк в обработке составляет 15 000 га в Кировоградской и Черкасской областях. По состоянию на 2024 год активы УНГК составляли 19 млн грн, а чистая прибыль – 34 000 грн.

ООО «Горизонты» входит в группу «Захиднадрасервис», одну из крупнейших частных газодобывающих компаний Украины. Предприятие добывает газ во Львовской и Ивано-Франковской областях с глубин до 2000 метров. С начала полномасштабной войны компания открыла новое месторождение и пробурила 12 скважин. Выручка «Захиднадрасервис» за 2024 год составила 7,4 млрд грн.