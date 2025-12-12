ТОВ «Горизонти», що входить до групи «Західнадрасервіс» – однієї з найбільших газовидобувних компаній України, отримало дозвіл на купівлю ТОВ «Українська незалежна геологічна компанія». Про це йдеться у рішенні Антимонопольного комітету, опублікованому 12 грудня. «Західнадрасервіс» належить львівському підприємцю Зіновію Козицькому.

Деталі

«Надано дозвіл ТОВ «Горизонти» на набуття контролю над ТОВ «Українська незалежна геологічна компанія» шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Українська незалежна геологічна компанія», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства», – повідомили в комітеті.

Контекст

ТОВ «Українська незалежна геологічна компанія» – приватна нафтогазовидобувна компанія, яка володіє спецдозволом на користування надрами Південнозалужанської площі, вона входить до групи «Агродар». Ключові особи групи – подружжя Анатолій і Наталія Дорофєєви та подружжя Іван і Наталія Мірошніченки. Основними напрямами діяльності ТОВ «Агродар ЛТД» є рослинництво, виробництво борошна, складські послуги, торгівля зерном та продуктами борошномельно-крупʼяної промисловості, оренда й продаж сільгосптехніки. Компанія володіє трьома елеваторами, а земельний банк в обробітку становить 15 000 га у Кіровоградській та Черкаській областях. Станом на 2024 рік активи УНГК становили 19 млн грн, а чистий прибуток – 34 000 грн.

ТОВ «Горизонти» входить до групи «Західнадрасервіс», однієї з найбільших приватних газовидобувних компаній України. Підприємство видобуває газ у Львівській та Івано-Франківській областях із глибин до 2000 метрів. Від початку повномасштабної війни компанія відкрила нове родовище та пробурила 12 свердловин. Виторг «Західнадрасервіс» за 2024 рік становив 7,4 млрд грн.