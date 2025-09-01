Во время визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Болгарию ее самолет остался без спутниковой навигации из-за вероятной атаки со стороны России, пишет FT . Это вынудило экипаж выполнить посадку вручную, пользуясь бумажными картами.

Подробности

Инцидент произошел 31 августа, когда фон дер Ляйен направлялась из Варшавы в Пловдив, где вместе с премьером Болгарии Росеном Желязковым должна была посетить завод по производству боеприпасов.

По словам европейских чиновников, во время захода на посадку «вся зона аэропорта осталась без GPS». Самолет около часа кружил над городом, после чего пилот решил приземлиться без электронных навигационных средств.

После визита глава Еврокомиссии без проблем покинула Пловдив тем же самолетом.

Болгарская служба авианавигации подтвердила случай, отметив, что с 2022 года резко возросло количество глушения и замены GPS-сигналов в регионе.

В Кремле отрицают причастность к инциденту. Дмитрий Песков заявил FT, что «ваша информация неправильная». В то же время Европейская комиссия пока не предоставила официального комментария.

Контекст

GPS-глушение и спуфинг, которые вначале применялись военными для защиты стратегических объектов, все чаще используются Россией для дестабилизации гражданской инфраструктуры, говорят европейские правительства. Такие действия уже создают серьезные риски для авиации, фактически «ослепляя» самолеты во время полетов.

Болгария остается одним из ключевых поставщиков военной помощи Украине – сначала советского вооружения, а сейчас и боеприпасов собственного производства. По данным Еврокомиссии, страна обеспечивает треть поставок оружия ЕС для Украины.