Під час візиту голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до Болгарії її літак залишився без супутникової навігації через ймовірну атаку з боку Росії, пише FT . Це змусило екіпаж виконати посадку вручну, користуючись паперовими картами.

Деталі

Інцидент стався 31 серпня, коли фон дер Ляєн прямувала з Варшави до Пловдива, де разом із прем’єром Болгарії Росеном Желязковим мала відвідати завод з виробництва боєприпасів.

За словами європейських посадовців, під час заходу на посадку «вся зона аеропорту залишилася без GPS». Літак майже годину кружляв над містом, після чого пілот вирішив приземлитися без електронних навігаційних засобів.

Після візиту голова Єврокомісії без проблем покинула Пловдив тим самим літаком.

Болгарська служба авіанавігації підтвердила випадок, зазначивши, що з 2022 року різко зросла кількість глушіння й підміни GPS-сигналів у регіоні.

У Кремлі заперечують причетність до інциденту. Дмитро Пєсков заявив FT, що «ваша інформація є неправильною». Водночас Європейська комісія поки не надала офіційного коментаря.

Контекст

GPS-глушіння та спуфінг, які спершу застосовувалися військовими для захисту стратегічних об’єктів, дедалі частіше використовуються Росією для дестабілізації цивільної інфраструктури, кажуть європейські уряди. Такі дії вже створюють серйозні ризики для авіації, фактично «осліплюючи» літаки під час польотів.

Болгарія залишається одним із ключових постачальників військової допомоги Україні – спершу радянського озброєння, а зараз і боєприпасів власного виробництва. За даними Єврокомісії, ця країна забезпечує третину поставок зброї ЄС для України.