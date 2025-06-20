Гендиректор Meta Марк Цукерберг разворачивает масштабную кампанию по найму талантов в сфере искусственного интеллекта, привлекая к компании соучредителя и CEO Safe Superintelligence Даниэля Гросса и бывшего CEO GitHub Ната Фридмана .

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Meta наняла Даниэля Гросса, CEO Safe Superintelligence, и Ната Фридмана, экс-CEO GitHub, для усиления ИИ-направления. Оба будут работать над продуктами под руководством Александра Ванга, основателя Scale AI, в который Meta недавно инвестировала $14,3 млрд.

Ранее в этом году Meta пыталась приобрести Safe Superintelligence, оцененную в $32 млрд, и переманить ее соучредителя Илью Суцкевера, но получила отказ. После этого Цукерберг начал переговоры с Гроссом, управляющим вместе с Фридманом венчурным фондом NFDG.

В рамках сделки Meta получит долю в NFDG, хотя будущее их инвестиционного портфеля, включающего Coinbase, Figma и Perplexity, остается неясным.

Гросс, известный как основатель поисковика Cue (купленного Apple в 2013 году) и один из лидеров развития Siri, имеет опыт в ИИ и венчурных инвестициях. Фридман, который возглавлял GitHub после его покупки Microsoft в 2018 году, также опытный предприниматель. Их переход в Meta подчеркивает амбиции компании в разработке крупных языковых моделей и искусственного всеобщего интеллекта (AGI), отметило издание.

Спикер Meta сообщил, что компания вскоре поделится деталями об «усилиях в сфере суперинтеллекта и выдающихся людей, присоединяющихся к команде».

Контекст

Война за ИИ-таланты набирает обороты. Недавно CEO OpenAI Сэм Альтман заявил, что Meta предлагала их сотрудникам бонусы до $100 млн за переход.

В то же время OpenAI потратила $6,5 млрд, чтобы нанять дизайнера iPhone Джонни Айва. Google наняла основателей Character.AI, а Microsoft привлекла соучредителя DeepMind Мустафу Сулеймана за $650 млн.

Инвестиция в Scale AI и найм ключевых фигур показывают, что Цукерберг готов тратить миллиарды, чтобы догнать конкурентов, чьи ИИ-усилия, по словам Альтмана, пока опережают Meta.