Meta інвестує $14,3 млрд у Scale AI і переманює гендиректора стартапу

Компанія Meta інвестувала в Scale AI в рамках угоди, яка оцінює стартап у $29 млрд і передбачає залучення його засновника Александра Ванга для роботи над проектами Meta у галузі штучного інтелекту. Про це йдеться у блозі Scale AI.
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Ключові факти
- Ванг приєднується до Meta для роботи над її проектами у галузі штучного інтелекту. Ванг продовжить роботу як директор у Раді директорів Scale і підтримуватиме поточну роботу Scale.
- Рада директорів Scale призначила директора зі стратегії Джейсона Дроге на посаду тимчасового генерального директора компанії.
- Зазначається, що Scale використовуватиме доходи від угоди для прискорення інновацій та зміцнення стратегічного партнерства з клієнтами.
- Після своїх інвестицій Meta володітиме міноритарною часткою випущеного в обіг капіталу Scale.
- За словами представника Scale AI, Meta вкладає 14,3 млрд доларів у Scale AI у рамках угоди та отримає 49% акцій стартапу у сфері штучного інтелекту, але не матиме права голосу, пише CNBC.
- Представник Meta підтвердив, що компанія фіналізувала «стратегічне партнерство та інвестиції в Scale AI». «У рамках цього ми поглибимо спільну роботу зі створення даних для моделей ШІ, і Александр Ванг приєднається до Meta для роботи над нашими зусиллями щодо створення суперінтелекту, – сказав представник. – Ми розповімо більше про ці зусилля та чудових людей, які приєднаються до цієї команди, у найближчі тижні».
Контекст
Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що штучний інтелект стане ключовим напрямом для компанії у 2025 році, на який планується витратити до $65 млрд. Серед стратегічних цілей – зробити власну модель Llama світовим стандартом у сфері ШІ. Llama вже інтегрована в продукти Meta, зокрема Facebook, Instagram і WhatsApp, якими щомісяця користуються мільярди людей.
Крім того, Meta розширює свою присутність в оборонному секторі. Разом зі стартапом Scale AI компанія розробляє технології для військових потреб. Нещодавно Meta уклала партнерство з Anduril Industries для створення продуктів на основі ШІ, включно з бойовим шоломом із функціями віртуальної та доповненої реальності. Спільно з партнерами компанія також працює над Defense Llama – військовою версією моделі Llama.
Scale AI, зі свого боку, зміцнює зв’язки з Пентагоном. На початку року компанія отримала контракт від Міністерства оборони США на розробку ШІ-агентів, які можуть змінити підходи до ведення бойових дій.
За даними Bloomberg, в останні тижні Цукерберг особисто збирає команду експертів для розробки загального штучного інтелекту, залучаючи для цього дослідників та інженерів у галузі ШІ. Цукерберг має намір найняти близько 50 осіб для нової команди, включаючи нового керівника досліджень.
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