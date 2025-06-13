Meta інвестує $14,3 млрд у Scale AI і переманює гендиректора стартапу

Компанія Meta інвестувала в Scale AI в рамках угоди, яка оцінює стартап у $29 млрд і передбачає залучення його засновника Александра Ванга для роботи над проектами Meta у галузі штучного інтелекту. Про це йдеться у блозі Scale AI.

Ключові факти

Ванг приєднується до Meta для роботи над її проектами у галузі штучного інтелекту. Ванг продовжить роботу як директор у Раді директорів Scale і підтримуватиме поточну роботу Scale.

Рада директорів Scale призначила директора зі стратегії Джейсона Дроге на посаду тимчасового генерального директора компанії.

Зазначається, що Scale використовуватиме доходи від угоди для прискорення інновацій та зміцнення стратегічного партнерства з клієнтами.

Після своїх інвестицій Meta володітиме міноритарною часткою випущеного в обіг капіталу Scale.

За словами представника Scale AI, Meta вкладає 14,3 млрд доларів у Scale AI у рамках угоди та отримає 49% акцій стартапу у сфері штучного інтелекту, але не матиме права голосу, пише CNBC.

Представник Meta підтвердив, що компанія фіналізувала «стратегічне партнерство та інвестиції в Scale AI». «У рамках цього ми поглибимо спільну роботу зі створення даних для моделей ШІ, і Александр Ванг приєднається до Meta для роботи над нашими зусиллями щодо створення суперінтелекту, – сказав представник. – Ми розповімо більше про ці зусилля та чудових людей, які приєднаються до цієї команди, у найближчі тижні».

Контекст

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг оголосив, що штучний інтелект стане ключовим напрямом для компанії у 2025 році, на який планується витратити до $65 млрд. Серед стратегічних цілей – зробити власну модель Llama світовим стандартом у сфері ШІ. Llama вже інтегрована в продукти Meta, зокрема Facebook, Instagram і WhatsApp, якими щомісяця користуються мільярди людей.

Крім того, Meta розширює свою присутність в оборонному секторі. Разом зі стартапом Scale AI компанія розробляє технології для військових потреб. Нещодавно Meta уклала партнерство з Anduril Industries для створення продуктів на основі ШІ, включно з бойовим шоломом із функціями віртуальної та доповненої реальності. Спільно з партнерами компанія також працює над Defense Llama – військовою версією моделі Llama.

Scale AI, зі свого боку, зміцнює зв’язки з Пентагоном. На початку року компанія отримала контракт від Міністерства оборони США на розробку ШІ-агентів, які можуть змінити підходи до ведення бойових дій.

За даними Bloomberg, в останні тижні Цукерберг особисто збирає команду експертів для розробки загального штучного інтелекту, залучаючи для цього дослідників та інженерів у галузі ШІ. Цукерберг має намір найняти близько 50 осіб для нової команди, включаючи нового керівника досліджень.