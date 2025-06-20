Гендиректор Meta Марк Цукерберг розгортає масштабну кампанію з найму талантів у сфері штучного інтелекту, залучивши до компанії співзасновника і CEO Safe Superintelligence Даніеля Гросса та колишнього CEO GitHub Ната Фрідмана. Боротьба за ШІ-експертизу на ринку загострюється, де Meta конкурує з OpenAI та Google, пише CNBC .

Деталі

Meta найняла Даніеля Гросса, CEO Safe Superintelligence, і Нета Фрідмана, екс-CEO GitHub, для посилення ШІ-напряму. Обидва працюватимуть над продуктами під керівництвом Олександра Ванга, засновника Scale AI, у який Meta нещодавно інвестувала $14,3 млрд.

Раніше цього року Meta намагалася придбати Safe Superintelligence, оцінену в $32 млрд, і переманити її співзасновника Іллю Суцкевера, але отримала відмову. Після цього Цукерберг розпочав переговори з Гроссом, який разом із Фрідманом керує венчурним фондом NFDG.

У межах угоди Meta отримає частку в NFDG, хоча майбутнє їхнього інвестиційного портфеля, що включає Coinbase, Figma і Perplexity, залишається неясним.

Гросс, відомий як засновник пошуковика Cue (купленого Apple у 2013 році) і один із лідерів розвитку Siri, має досвід у ШІ та венчурних інвестиціях. Фрідман, який очолював GitHub після його купівлі Microsoft у 2018 році, також є досвідченим підприємцем. Їхній перехід до Meta підкреслює амбіції компанії в розробці великих мовних моделей і штучного загального інтелекту (AGI), зазначило видання.

Речник Meta повідомив, що компанія незабаром поділиться деталями про «зусилля у сфері суперінтелекту та видатних людей, які приєднуються до команди».

Контекст

Війна за ШІ-таланти набирає обертів. Нещодавно CEO OpenAI Сем Альтман заявив, що Meta пропонувала їхнім співробітникам бонуси до $100 млн за перехід.

Водночас OpenAI витратила $6,5 млрд, щоб найняти дизайнера iPhone Джоні Айва. Google найняла засновників Character.AI, а Microsoft залучила співзасновника DeepMind Мустафу Сулеймана за $650 млн.

Інвестиція в Scale AI та найм ключових фігур показують, що Цукерберг готовий витрачати мільярди, щоб наздогнати конкурентів, чиї ШІ-зусилля, за словами Альтмана, поки випереджають Meta.