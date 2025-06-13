Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Meta заключила соглашение на поставку геотермальной электроэнергии для развития ИИ

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Meta заключила соглашение с XGS Energy на поставку 150 МВт электроэнергии из геотермальных источников для питания дата-центра в Нью-Мексико, пишет The Verge.

Форум Підприємців 2025 у Києві. 26–27 червня – два дні практичного контенту, стратегій і нетворкінгу для бізнесу, що зростає. Долучайтеся за посиланням.

Подробности

  • XGS Energy разрабатывает инновационные геотермальные технологии, позволяющие получать энергию в регионах, где это раньше считалось невозможным. Одной из ключевых целей сделки является обеспечение безуглеродной энергии.
  • «Развитие искусственного интеллекта нуждается в стабильном энергоснабжении для поддержки инфраструктуры. Благодаря новейшим геотермальным технологиям XGS, готовым к масштабированию, геотермальная энергия может стать важным элементом для развития ИИ и поддержки местных дата-центров», – отметил Урви Парех, глобальный руководитель энергетического подразделения Meta.
  • XGS Energy использует геотермальные электростанции, генерирующие электроэнергию с помощью тепла Земли, извлекая горячие жидкости или пар из природных резервуаров для вращения турбин.
  • Этот метод не создает выбросов углекислого газа, но его применение ограничено географическими условиями. В США только 0,5% электроэнергии производится из геотермальных источников.
  • Кроме XGS Energy, Meta также сотрудничает с Sage Geosystems, заключив в прошлом году соглашение о поставках еще 150 МВт. В рамках этого контракта Sage разрабатывает новые геотермальные электростанции, используя технологию бурения и закачки воды в сухие горячие породы.

Контекст

В связи со стремительным прогрессом в сфере искусственного интеллекта крупные технологические компании, такие как Meta, значительно увеличивают свои потребности в электроэнергии, в частности, в энергоресурсах из ядерных источников. Ранее в этом году Meta заключила соглашение с атомной электростанцией в штате Иллинойс, США, для обеспечения стабильной поставки электроэнергии для своих дата-центров.

Этот шаг является частью стратегии компании по поддержке инфраструктуры, необходимой для развития ИИ-технологий, требующих значительных энергетических ресурсов для обработки огромных объемов данных.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні