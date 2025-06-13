Meta заключила соглашение с XGS Energy на поставку 150 МВт электроэнергии из геотермальных источников для питания дата-центра в Нью-Мексико, пишет The Verge .

Подробности

XGS Energy разрабатывает инновационные геотермальные технологии, позволяющие получать энергию в регионах, где это раньше считалось невозможным. Одной из ключевых целей сделки является обеспечение безуглеродной энергии.

«Развитие искусственного интеллекта нуждается в стабильном энергоснабжении для поддержки инфраструктуры. Благодаря новейшим геотермальным технологиям XGS, готовым к масштабированию, геотермальная энергия может стать важным элементом для развития ИИ и поддержки местных дата-центров», – отметил Урви Парех, глобальный руководитель энергетического подразделения Meta.

XGS Energy использует геотермальные электростанции, генерирующие электроэнергию с помощью тепла Земли, извлекая горячие жидкости или пар из природных резервуаров для вращения турбин.

Этот метод не создает выбросов углекислого газа, но его применение ограничено географическими условиями. В США только 0,5% электроэнергии производится из геотермальных источников.

Кроме XGS Energy, Meta также сотрудничает с Sage Geosystems, заключив в прошлом году соглашение о поставках еще 150 МВт. В рамках этого контракта Sage разрабатывает новые геотермальные электростанции, используя технологию бурения и закачки воды в сухие горячие породы.

Контекст

В связи со стремительным прогрессом в сфере искусственного интеллекта крупные технологические компании, такие как Meta, значительно увеличивают свои потребности в электроэнергии, в частности, в энергоресурсах из ядерных источников. Ранее в этом году Meta заключила соглашение с атомной электростанцией в штате Иллинойс, США, для обеспечения стабильной поставки электроэнергии для своих дата-центров.

Этот шаг является частью стратегии компании по поддержке инфраструктуры, необходимой для развития ИИ-технологий, требующих значительных энергетических ресурсов для обработки огромных объемов данных.