Meta Platforms – материнская компания Facebook и Instagram – пытается привлечь сотрудников OpenAI, предлагая подписные бонусы до $100 млн и щедрые годовые премии. Об этом рассказал гендиректор OpenAI Сэм Альтман в подкасте Uncapped, который ведет его брат. Несмотря на это, по словам предпринимателя, ключевые специалисты компании пока отказываются от предложений Марка Цукерберга, пишет CNBC .

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Meta активно пытается нанять «много людей» из OpenAI, но «ни один из наших лучших специалистов не согласился», сообщил Альтман. Он отметил, что Meta считает OpenAI своим главным конкурентом, но их «текущие усилия в ИИ не оправдали ожиданий». «Я уважаю их агрессивность и стремление пробовать новое», – сказал гендиректор компании.

Альтман подверг критике стратегию Meta, отметив, что большие гарантированные выплаты отвлекают от работы и не способствуют инновационной культуре. «Просто копировать OpenAI не работает. Вы настигаете конкурента, но не создаете культуру инноваций», – подчеркнул он.

Контекст

Meta инвестирует значительные средства в развитие ИИ, в частности через исследовательское подразделение Meta AI, которое работает над открытыми языковыми моделями Llama.

Цукерберг готов тратить миллиарды на привлечение талантов, сообщали источники CNBC. Meta приобрела 49% акций стартапа Scale AI за $14,3 млрд, а его основатель Александер Ван присоединился к компании, чтобы возглавить лабораторию «суперинтеллекта».

Небольшая группа сотрудников Scale AI также перешла к Meta. Кроме того, по данным Bloomberg, Meta переманила Джека Рэя, ведущего исследователя из DeepMind Google, причем Цукерберг лично участвовал в переговорах.

Инвестиции Meta, в частности в Scale AI, должны помочь компании усовершенствовать свои ИИ-модели.