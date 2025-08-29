Ключевые факты

Решение о закрытии было принято в июне 2025-го после стресс-тестов бюджета, отметила Кныш. К моменту объявления в сети – 29 магазинов в 15 городах Украины.

«Команда – наша главная ценность, и мы сделаем все, чтобы поиск нового места работы был максимально комфортным и быстрым», – сказала Кныш.

По ее словам, сочетание падения покупательной способности, рост расходов (на аренду, электроэнергию, логистику) и волатильности курса разрушило юнит-экономику больших форматов, а e-commerce не компенсировал это.

Обязательства перед клиентами и партнерами компания планирует выполнить по публичному графику; сайт оставят для справок по сервису и гарантиям.

Контекст

Сеть «Спортмастер» создали в 1996 году Николай и Владимир Фартушняки, а также Александр Михальский и Дмитрий Дойхен в Москве. В 1996 году в Украине появилось ее подразделение «Спортмастер Украина», а в 2021 году в Киеве на бул. Леси Украинки – первый розничный магазин.

В начале 2021-го сингапурская компания Sportmaster Operation Pte.Ltd – владелец ООО «Спортмастер Украина» – была включена в список санкций СНБО. В начале 2022-го вывески Sportmaster сменили на Athletics. Более 50% акций ритейлера перешли украинскому топ-менеджменту, писал RAU в 2022-м. Ребрендинг охватил не менее 27 магазинов. Во вновь созданном ООО «Атлетикс» осудили агрессию РФ и присоединились к помощи ВСУ.

Выручка сети в 2024-м составила почти 1,6 млрд грн, что на 10% больше, чем годом ранее. Конечный бенефициар компании – Игорь Чернов, который также является председателем совета директоров компании, а до этого был CEO Sportmaster.