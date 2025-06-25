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От «папиных кроссовок» до обуви чемпионов. Что помогло New Balance завоевать молодых звезд спорта и заработать $7,8 млрд в 2024 году. История Forbes

Forbes USA
Forbes

6 хв читання

New balance /Getty Images

New Balance стремится преодолеть отметку в $10 млрд годовой выручки – цель, которую бренд планирует достичь в течение нескольких ближайших лет. Фото Getty Images

New Balance больше не хочет быть брендом «для пап». Компания, десятилетиями остававшаяся в тени Nike и Adidas, строит империю из молодых суперзвезд и готовится преодолеть рубеж в $10 млрд выручки. Forbes USA рассказывает, как технический спонсор киевского «Динамо» с 119-летней историей смог стать крупным игроком на поле чемпионов

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В 2023 году, еще до того, как Купер Флэгг стал звездой студенческого баскетбола в США и главным претендентом на первый номер драфта NBA, директор по маркетингу New Balance Крис Дэвис поставил перед одним из своих топ-менеджеров амбициозную задачу.

«Добудь нам этого парня», – вспоминает руководитель баскетбольного и футбольного направлений бренда Навин Локеш слова босса, положившего на стол свежий номер журнала SLAM с Флэггом на обложке.

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