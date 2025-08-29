Ключові факти

Рішення про закриття ухвалили в червні 2025-го після стрес-тестів бюджету, зазначила Книш. На момент оголошення в мережі – 29 магазинів у 15 містах України.

«Команда – наша головна цінність, і ми зробимо все, щоб пошук нового місця роботи був максимально комфортним і швидким», – сказала Книш.

За її словами, поєднання падіння купівельної спроможності, зростання витрат (на оренду, електоенергію, логістику) та волатильності курсу зруйнувало юніт-економіку великих форматів, а e-commerce не компенсував це.

Зобов’язання перед клієнтами та партнерами компанія планує виконати за публічним графіком; сайт залишать для довідок щодо сервісу та гарантій.

Контекст

Мережу «Спортмастер» створили в 1996-му Микола і Володимир Фартушняки, а також Олександр Михальський і Дмитро Дойхен у Москві. В 1996-ї в Україні зʼявився її підрозділ «Спортмастер Україна», а в 2021-му в Києві на бул. Лесі Українки – перший роздрібний магазин.

На початку 2021-го сингапурська компанія Sportmaster Operation Pte.Ltd – власник ТОВ «Спортмастер Україна» – була включена до списку санкцій РНБО. На початку 2022-му вивіски Sportmaster змінили на Athletics. Понад 50% акцій ритейлера перейшли українському топменеджменту, писав RAU у 2022-му. Ребрендинг охопив щонайменше 27 магазинів. У новоствореному ТОВ «Атлетікс» засудили агресію РФ та долучилися до допомоги ЗСУ.

Виторг мережі в 2024-му склав майже 1,6 млрд грн, що на 10% більше, ніж роком раніше. Кінцевий бенефіціар компанії – Ігор Чернов, який також є голової ради директорів компанії, а до того був CEO Sportmaster.