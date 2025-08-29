Мережа магазинів спортивних товарів Athletics оголосила про згортання діяльності. Зараз компанія погоджує графіки розрахунків із партнерами та врегульовує питання оренди приміщень, розповіла RAU 29 серпня СЕО Athletics Людмила Книш.
Ключові факти
- Рішення про закриття ухвалили в червні 2025-го після стрес-тестів бюджету, зазначила Книш. На момент оголошення в мережі – 29 магазинів у 15 містах України.
- «Команда – наша головна цінність, і ми зробимо все, щоб пошук нового місця роботи був максимально комфортним і швидким», – сказала Книш.
- За її словами, поєднання падіння купівельної спроможності, зростання витрат (на оренду, електоенергію, логістику) та волатильності курсу зруйнувало юніт-економіку великих форматів, а e-commerce не компенсував це.
- Зобов’язання перед клієнтами та партнерами компанія планує виконати за публічним графіком; сайт залишать для довідок щодо сервісу та гарантій.
Контекст
Мережу «Спортмастер» створили в 1996-му Микола і Володимир Фартушняки, а також Олександр Михальський і Дмитро Дойхен у Москві. В 1996-ї в Україні зʼявився її підрозділ «Спортмастер Україна», а в 2021-му в Києві на бул. Лесі Українки – перший роздрібний магазин.
На початку 2021-го сингапурська компанія Sportmaster Operation Pte.Ltd – власник ТОВ «Спортмастер Україна» – була включена до списку санкцій РНБО. На початку 2022-му вивіски Sportmaster змінили на Athletics. Понад 50% акцій ритейлера перейшли українському топменеджменту, писав RAU у 2022-му. Ребрендинг охопив щонайменше 27 магазинів. У новоствореному ТОВ «Атлетікс» засудили агресію РФ та долучилися до допомоги ЗСУ.
Виторг мережі в 2024-му склав майже 1,6 млрд грн, що на 10% більше, ніж роком раніше. Кінцевий бенефіціар компанії – Ігор Чернов, який також є голової ради директорів компанії, а до того був CEO Sportmaster.
