Сеть «Техно Ёж» провела ребрендинг впервые за 14 лет, обновив визуальный стиль, философию и просторы. Об этом сообщила пресс-служба компании 6 ноября.
Подробности
- По словам компании, символ ежа сохранил узнаваемость, но стал современным и динамичным: логотип сменил голубой цвет на ярко-зеленый с молнией, подчеркивающий энергию, движение и технологичность. Новый стиль простой, яркий и интуитивный, продолжает ценность быстрого сервиса, как поклейка стекла за 60 секунд.
- «Это был нелегкий путь с итерациями и дополнениями. Новый еж вдохнул энергию в бренд, айдентика повысила узнаваемость», – отмечает Алексей Гулый, основатель «Техно Ежа».
- Ребрендинг разработали с арт-директором Натой Волк: обновили оформление магазинов и островков, униформу, упаковку и мерч. Продажи на обновленных точках выросли на 15%, сообщили в компании. Магазины переименуют в «Ёж», островки останутся «Техно Ёж».
Контекст
«Техно Ёж» – сеть магазинов и островков с гаджетами и аксессуарами. Работает в 42 ТРЦ в 11 городах Украины, имеет онлайн-магазин ti.ua. Продано более 2 млн защитного стекла на гаджеты, свыше 3 млн чехлов и аксессуаров к iPhone, есть пять собственных брендов.
По данным YouControl, Алексей Гулый является владельцем пяти ООО. Только одно – «Идеа Вэйв» (создано в декабре 2024 года) – имеет основной КВЭД «Розничная торговля телекоммуникационным оборудованием». Суммарная выручка этих компаний за 2024 год составила 17 млн грн.
