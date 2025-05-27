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Через полтора месяца сеть электроники «Техно Їжак» разделится на два отдельных бренда и изменит айдентику. Компания начала долгий путь к выходу на «белый» рынок продаж электроники. Что мешает и при чем здесь решение Apple?
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