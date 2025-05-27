Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

«Їжак» выходит из тумана. Сеть электроники «Техно Їжак» проводит ребрендинг и уходит с рынка неофициальных iPhone. На чем будет зарабатывать

Александр Шарипов /из личного архива
Александр Шарипов
Forbes

3 хв читання

Їжак Iphone магазин сірий імпорт /Николай Маранчак

Магазин «Їжак» в киевском ТРЦ Smart Plaza Politech. Фото Николай Маранчак

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

05:19 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 05:19

Через полтора месяца сеть электроники «Техно Їжак» разделится на два отдельных бренда и изменит айдентику. Компания начала долгий путь к выходу на «белый» рынок продаж электроники. Что мешает и при чем здесь решение Apple?

Оформлюйте передплату на 6 номерів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою, тепер зі знижкою 50%.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні