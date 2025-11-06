Мережа «Техно Їжак» провела ребрендинг вперше за 14 років, оновивши візуальний стиль, філософію та простори. Про це повідомила пресслужба компанії 6 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- За словами компанії, символ їжака зберіг впізнаваність, але став сучасним і динамічним: логотип змінив блакитний колір на яскраво-зелений з блискавкою, що підкреслює енергію, рух і технологічність. Новий стиль простий, яскравий та інтуїтивний, продовжує цінність швидкого сервісу, як поклейка скла за 60 секунд.
- «Це був нелегкий шлях з ітераціями та доповненнями. Новий їжак вдихнув енергію у бренд, айдентика підвищила впізнаваність», – зазначає Олексій Гулий, засновник «Техно Їжака».
- Ребрендинг розробили з артдиректоркою Натою Вовк: оновили оформлення магазинів і острівців, уніформу, пакування та мерч. Продажі на оновлених точках зросли на 15%, повідомили у компанії. Магазини перейменують на «Їжак», острівці залишаться «Техно Їжак».
Контекст
«Техно Їжак» – мережа магазинів і острівців з гаджетами та аксесуарами. Працює в 42 ТРЦ у 11 містах України, має онлайн-магазин ti.ua. Продано понад 2 млн захисних скол на гаджети, понад 3 млн чохлів та аксесуарів до iPhone, є п’ять власних брендів.
За даними YouControl, Олексій Гулий є власником п’яти ТОВ. Тільки одне – «Ідеа Вейв» (створене в грудні 2024 року) – має основний КВЕД «Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням». Сумарний виторг цих компаній за 2024 рік склав 17 млн грн.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.