Мережа «Техно Їжак» провела ребрендинг вперше за 14 років, оновивши візуальний стиль, філософію та простори. Про це повідомила пресслужба компанії 6 листопада.

Деталі

За словами компанії, символ їжака зберіг впізнаваність, але став сучасним і динамічним: логотип змінив блакитний колір на яскраво-зелений з блискавкою, що підкреслює енергію, рух і технологічність. Новий стиль простий, яскравий та інтуїтивний, продовжує цінність швидкого сервісу, як поклейка скла за 60 секунд.

«Це був нелегкий шлях з ітераціями та доповненнями. Новий їжак вдихнув енергію у бренд, айдентика підвищила впізнаваність», – зазначає Олексій Гулий, засновник «Техно Їжака».

Ребрендинг розробили з артдиректоркою Натою Вовк: оновили оформлення магазинів і острівців, уніформу, пакування та мерч. Продажі на оновлених точках зросли на 15%, повідомили у компанії. Магазини перейменують на «Їжак», острівці залишаться «Техно Їжак».

Контекст

«Техно Їжак» – мережа магазинів і острівців з гаджетами та аксесуарами. Працює в 42 ТРЦ у 11 містах України, має онлайн-магазин ti.ua. Продано понад 2 млн захисних скол на гаджети, понад 3 млн чохлів та аксесуарів до iPhone, є п’ять власних брендів.

За даними YouControl, Олексій Гулий є власником п’яти ТОВ. Тільки одне – «Ідеа Вейв» (створене в грудні 2024 року) – має основний КВЕД «Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням». Сумарний виторг цих компаній за 2024 рік склав 17 млн грн.