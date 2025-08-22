Meta Platforms Inc. подписала сделку с Google, что принадлежит Alphabet Inc., на сумму не менее $10 млрд для использования облачных вычислительных сервисов Google Cloud в течение шести лет. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Подробности

Сделка направлена на быстрое наращивание вычислительных мощностей для развития инструментов искусственного интеллекта (ИИ), поскольку Meta активно конкурирует в этой сфере.

Это первый крупный контракт между Meta и Google в области облачных вычислений, где Google Cloud занимает третье место на рынке после AWS (Amazon) и Azure (Microsoft).

Meta, материнская компания Facebook и Instagram, стремится ускорить развертывание ИИ-технологий, хотя владеет более 24 собственными дата-центрами и строит новые, в том числе крупный проект в Луизиане. Однако некоторые из этих центров заработают только через несколько лет, поэтому Meta обратилась к Google Cloud для оперативного увеличения мощностей.

Контекст

Ранее Google Cloud сотрудничала с Meta, в частности в 2023 году, предоставляя доступ к открытой модели ИИ Meta Llama через платформу Vertex AI для разработчиков. Это позволяло бизнесам и разработчикам создавать приложения на основе Llama через Google Cloud. Аналитики Bloomberg Intelligence отмечают, что сделка подтверждает конкурентоспособность цен Google Cloud. Они также считают, что Meta сосредоточится на совершенствовании логических возможностей модели Llama, учитывая успех других ИИ-моделей в поиске, кодировании, создании кратких обзоров и переводе языков в реальном времени.