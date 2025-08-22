Meta Platforms Inc. підписала угоду з Google, що належить Alphabet Inc., на суму щонайменше $10 млрд для використання хмарних обчислювальних сервісів Google Cloud протягом шести років. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

Деталі

Угода спрямована на швидке нарощування обчислювальних потужностей для розвитку інструментів штучного інтелекту (ШІ), оскільки Meta активно конкурує в цій сфері.

Це перший значний контракт між Meta та Google у галузі хмарних обчислень, де Google Cloud займає третє місце на ринку після AWS (Amazon) і Azure (Microsoft).

Meta, материнська компанія Facebook та Instagram, прагне прискорити розгортання ШІ-технологій, хоча володіє понад 24 власними дата-центрами та будує нові, зокрема великий проєкт у Луїзіані. Однак деякі з цих центрів запрацюють лише через кілька років, тому Meta звернулася до Google Cloud для оперативного збільшення потужностей.

Контекст

Раніше Google Cloud співпрацював із Meta, зокрема у 2023 році, надаючи доступ до відкритої моделі ШІ Meta Llama через платформу Vertex AI для розробників. Це дозволяло бізнесам і розробникам створювати додатки на основі Llama через Google Cloud. Аналітики Bloomberg Intelligence зазначають, що угода підтверджує конкурентоспроможність цін Google Cloud. Вони також вважають, що Meta зосередиться на вдосконаленні логічних можливостей моделі Llama, враховуючи успіх інших ШІ-моделей у пошуку, кодуванні, створенні коротких оглядів і перекладі мов у реальному часі.