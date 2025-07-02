Microsoft объявила о втором этапе сокращений в 2025 году, планируя уволить около 9000 сотрудников, что составляет менее 4% от общего количества персонала (228 000 человек). Об этом пишет Bloomberg 2 июля.

Подробности

Представитель компании отметил, что сокращения коснутся разных команд, регионов и уровней стажа, чтобы упростить процессы и уменьшить количество управленческих уровней для лучшей адаптации к рыночным условиям.

В июле также планируется сокращение части работников отдела продаж, в том числе среди 45 000 сотрудников по продажам и маркетингу, а также в подразделе Xbox.

Контекст

Этот этап идет вслед за майскими увольнениями 7000 работников, преимущественно из продуктовых и инженерных подразделений.

Microsoft регулярно пересматривает свою структуру, чтобы сосредоточиться на росте. Из-за миллиардных инвестиций в серверы и дата-центры руководство сообщило Уолл-стрит и работникам о сокращении расходов в других сферах.