Microsoft оголосила про другий етап скорочень у 2025 році, плануючи звільнити близько 9000 співробітників, що становить менш як 4% від загальної кількості персоналу (228 000 осіб). Про це пише Bloomberg 2 липня.

Деталі

Представник компанії зазначив, що скорочення торкнуться різних команд, регіонів і рівнів стажу, щоб спростити процеси та зменшити кількість управлінських рівнів для кращої адаптації до ринкових умов.

У липні також планується скорочення частини працівників відділу продажів, зокрема серед 45 000 співробітників із продажу та маркетингу, а також у підрозділі Xbox.

Контекст

Цей етап іде слідом за травневими звільненнями 7000 працівників, переважно з продуктових та інженерних підрозділів.

Microsoft регулярно переглядає свою структуру, щоб зосередитися на зростанні. Через мільярдні інвестиції в сервери та дата-центри керівництво повідомило Волл-стріт і працівників про скорочення витрат в інших сферах.