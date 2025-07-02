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Microsoft готується звільнити ще 9000 працівників

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Microsoft оголосила про другий етап скорочень у 2025 році, плануючи звільнити близько 9000 співробітників, що становить менш як 4% від загальної кількості персоналу (228 000 осіб). Про це пише Bloomberg 2 липня.

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Деталі 

  • Представник компанії зазначив, що скорочення торкнуться різних команд, регіонів і рівнів стажу, щоб спростити процеси та зменшити кількість управлінських рівнів для кращої адаптації до ринкових умов.
  • У липні також планується скорочення частини працівників відділу продажів, зокрема серед 45 000 співробітників із продажу та маркетингу, а також у підрозділі Xbox.

Контекст 

Цей етап іде слідом за травневими звільненнями 7000 працівників, переважно з продуктових та інженерних підрозділів.

Microsoft регулярно переглядає свою структуру, щоб зосередитися на зростанні. Через мільярдні інвестиції в сервери та дата-центри керівництво повідомило Волл-стріт і працівників про скорочення витрат в інших сферах.

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