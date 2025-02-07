Техгиганты планируют увеличить расходы на ИИ на 30%, до более чем $320 млрд в 2025 году – FT

Компании Microsoft, Alphabet, Amazon и Meta сообщили о совокупных капитальных затратах в размере $246 млрд в 2024 году по сравнению с $151 млрд в 2023-м. Они прогнозируют, что в текущем году расходы могут превысить $320 млрд, пишет Financial Times 7 февраля. Компании должны конкурировать за строительство центров обработки данных и заполнение их кластерами специализированных чипов, чтобы оставаться впереди в исследованиях ИИ.

Ключевые факты

Amazon, Meta, Microsoft и Alphabet прогнозируют дальнейшие огромные капитальные затраты на ИИ, несмотря на опасения инвесторов по поводу доходности и китайской модели DeepSeek.

Расходы четырех ведущих технологических компаний США уже выросли на 63% в прошлом году. Теперь руководители обещают ускорить инвестиции в ИИ, отвергая опасения по поводу огромных вкладываемых в технологию сумм.

6 февраля генеральный директор Amazon Энди Джасси превзошел Google и Microsoft, прогнозируя более $100 млрд капитальных расходов в этом году, что более $77 млрд в 2024 году и более чем вдвое больше, чем $48 млрд в предыдущем году. Подавляющее большинство средств пойдет на центры обработки данных и серверы для Amazon Web Services.

Исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил ранее в Давосе, что компания собирается потратить $80 млрд на создание Azure.

Глава Google Сундар Пичаи пообещал потратить $75 млрд в 2025-м – на 42% больше, чем $53 млрд в прошлом году, и подчеркнул, что возможности ИИ «столь велики, насколько это возможно, и поэтому вы видите, как мы инвестируем, чтобы соответствовать этому моменту».

Глава Meta Марк Цукерберг пообещал еще увеличить затраты на ИИ в дополнение к $40 млрд, инвестированным в 2024 году. По данным FT, в 2025-м на это направление направят $65 млрд.

Инфографика: Financial Times

Контекст

Масштаб амбициозных расходов на ИИ, объявленный техкомпаниями вместе с отчетами о доходах за четвертый квартал, удивил рынок и усилил распродажу акций, вызванную выпуском дешевой модели ИИ от китайского стартапа DeepSeek в конце января. На фоне шума вокруг потенциала ИИ акционеры опасаются, что увеличение расходов без пропорционального увеличения доходов может поглотить капитал, который иначе был бы возвращен в форме выкупов и дивидендов, одновременно лишая финансирования направления, не связанные с ИИ.

Китайский стартап DeepSeek, основанный Ляном Вэньфэном, 20 января представил новую модель ИИ с открытым кодом – DeepSeek R1. Благодаря своей высокой эффективности и низким затратам она поставила под вопрос господство американских компаний в сфере ИИ.

Модель DeepSeek потребляет в 10 раз меньше ресурсов, чем аналоги таких гигантов, как Meta и OpenAI.

Президент США Дональд Трамп охарактеризовал выход DeepSeek R1 как «колокольчик для наших отраслей», требующий максимального внимания к борьбе за лидерство в этой сфере.