Десятка самых богатых топ-менеджеров США заработала $208 млрд. Кто из руководства Google, Facebook и Microsoft вошел в рейтинг Forbes?

Бывшего гендиректора Microsoft Стива Балмера и экс-главу правления Google Эрика Шмидта объединяет не только статус самых богатых людей США. Они строили свои карьеры как наемные топ-менеджеры. В США стремительно растет новый класс миллиардеров – гендиректоров, операционных директоров и вице-президентов, которые накапливают гигантское состояние благодаря опционам, акциям и росту фондового рынка.

Большинство миллиардеров разбогатели, строя бизнес или унаследовав большое состояние. Но небольшая, но растущая группа нынешних и бывших американских топ-менеджеров сумела накопить десятизначное состояние в качестве очень высокооплачиваемых наемных работников. В общей сложности Forbes нашел рекордных 48 таких наемных миллиардеров в 2025 году по сравнению с 29 годом ранее. И эта цифра точно продолжит увеличиваться благодаря стремительному росту цен на акции и астрономическим зарплатным пакетам топ-менеджеров.