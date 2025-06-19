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Microsoft планирует тысячи сокращений рабочих мест из-за увеличения расходов на ИИ – Bloomberg

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, в основном в сфере продаж. Компания продолжает сокращать штат на фоне значительных затрат на развитие искусственного интеллекта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

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Ключевые факты

  • Ожидается, что сокращения будут объявлены в начале следующего месяца, по истечении финансового года Microsoft, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.
  • Сокращения будут касаться не только отделов продаж, также сроки все еще могут измениться, сообщили источники.
  • Компания отказалась от комментариев.
  • К концу июня 2024 года в компании работало 228 000 человек, из них 45 000 – в отделах продаж и маркетинга. Microsoft часто реструктурирует команды и объявляет о других изменениях ближе к концу финансового года, который заканчивается в июне.

Контекст

Увольнения следуют за предыдущей волной сокращений в мае, которая затронула 6000 человек и сильнее всего ударила по должностям, связанным с продуктами и инжинирингом, в основном коснувшись должностей по взаимодействию с клиентами, таких как продажи и маркетинг.

В апреле компания сообщила сотрудникам, что планирует использовать сторонние фирмы для увеличения объема продаж программного обеспечения малым и средним клиентам.

Microsoft заявила, что регулярно пересматривает организационную структуру, чтобы убедиться, что она инвестирует в рост. Поскольку компания тратит десятки миллиардов долларов на серверы и центры обработки данных, руководители пообещали Уолл-стрит и предупредили сотрудников, что будут сдерживать расходы в других областях.

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