Microsoft планирует сократить тысячи рабочих мест, в основном в сфере продаж. Компания продолжает сокращать штат на фоне значительных затрат на развитие искусственного интеллекта, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ключевые факты

Ожидается, что сокращения будут объявлены в начале следующего месяца, по истечении финансового года Microsoft, согласно источникам, знакомым с этим вопросом.

Сокращения будут касаться не только отделов продаж, также сроки все еще могут измениться, сообщили источники.

Компания отказалась от комментариев.

К концу июня 2024 года в компании работало 228 000 человек, из них 45 000 – в отделах продаж и маркетинга. Microsoft часто реструктурирует команды и объявляет о других изменениях ближе к концу финансового года, который заканчивается в июне.

Контекст

Увольнения следуют за предыдущей волной сокращений в мае, которая затронула 6000 человек и сильнее всего ударила по должностям, связанным с продуктами и инжинирингом, в основном коснувшись должностей по взаимодействию с клиентами, таких как продажи и маркетинг.

В апреле компания сообщила сотрудникам, что планирует использовать сторонние фирмы для увеличения объема продаж программного обеспечения малым и средним клиентам.

Microsoft заявила, что регулярно пересматривает организационную структуру, чтобы убедиться, что она инвестирует в рост. Поскольку компания тратит десятки миллиардов долларов на серверы и центры обработки данных, руководители пообещали Уолл-стрит и предупредили сотрудников, что будут сдерживать расходы в других областях.