Польская Orlen сворачивает свой крупнейший нефтехимический проект Olefins, на который потратила более $3 млрд

Польская энергетическая компания Orlen SA объявила о прекращении реализации своего крупнейшего нефтехимического проекта Olefin III. Решение утверждено Наблюдательным советом компании 11 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба компании.

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Проект стал неприбыльным из-за заниженных инвестиций, недооцененных капитальных затрат и неправильной оценки инфраструктуры и затрат, что подняло его стоимость в пять-шесть раз до 45-51 млрд злотых ($11-12 млрд), заявило руководство компании.

К концу третьего квартала 2024 года Orlen уже потратила 12,6 млрд злотых ($3,15 млрд) на проект. Решение прекратить его реализацию в текущем объеме имеет целью минимизировать потенциальные убытки компании, вызванные ошибочными решениями предыдущего руководства.

Orlen планирует использовать часть построенной инфраструктуры для нового проекта в рамках инициативы «Новая нефтехимия». Предполагается строительство установки по производству этилена мощностью до 740 000 тонн в год, которое должно быть завершено не ранее 2030 года.

Компания будет сосредоточена на переговорах с подрядчиками для согласования новых графиков реализации и решения конструктивных и технических проблем блока ISBL, которые могут повлиять на сроки выполнения. До сентября 2025 года будет представлен обновленный бюджет и оптимизированный график проекта.

Контекст

Olefins, задуманный как крупнейший нефтехимический проект в Европе за последние годы, должен обеспечить производство пластиков для таких изделий, как пакеты, бутылки, трубы и контейнеры.

Изначально завершение проекта планировалось на 2024-й, но теперь его реализация перенесена по крайней мере до 2030 года.

Orlen привлек консультантов по EY и Bain для предоставления рекомендаций по дальнейшему развитию проекта, а в ноябре компания приняла решение не завершать его в той форме, которую предусматривали предыдущие руководители.

После смены правительства на прошлогодних выборах руководство государственной компании было постепенно заменено.