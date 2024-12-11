Польская Orlen сворачивает свой крупнейший нефтехимический проект Olefins, на который потратила более $3 млрд

Польская энергетическая компания Orlen SA объявила о прекращении реализации своего крупнейшего нефтехимического проекта Olefin III. Решение утверждено Наблюдательным советом компании 11 декабря 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Подробности
- Проект стал неприбыльным из-за заниженных инвестиций, недооцененных капитальных затрат и неправильной оценки инфраструктуры и затрат, что подняло его стоимость в пять-шесть раз до 45-51 млрд злотых ($11-12 млрд), заявило руководство компании.
- К концу третьего квартала 2024 года Orlen уже потратила 12,6 млрд злотых ($3,15 млрд) на проект. Решение прекратить его реализацию в текущем объеме имеет целью минимизировать потенциальные убытки компании, вызванные ошибочными решениями предыдущего руководства.
- Orlen планирует использовать часть построенной инфраструктуры для нового проекта в рамках инициативы «Новая нефтехимия». Предполагается строительство установки по производству этилена мощностью до 740 000 тонн в год, которое должно быть завершено не ранее 2030 года.
- Компания будет сосредоточена на переговорах с подрядчиками для согласования новых графиков реализации и решения конструктивных и технических проблем блока ISBL, которые могут повлиять на сроки выполнения. До сентября 2025 года будет представлен обновленный бюджет и оптимизированный график проекта.
Контекст
Olefins, задуманный как крупнейший нефтехимический проект в Европе за последние годы, должен обеспечить производство пластиков для таких изделий, как пакеты, бутылки, трубы и контейнеры.
Изначально завершение проекта планировалось на 2024-й, но теперь его реализация перенесена по крайней мере до 2030 года.
Orlen привлек консультантов по EY и Bain для предоставления рекомендаций по дальнейшему развитию проекта, а в ноябре компания приняла решение не завершать его в той форме, которую предусматривали предыдущие руководители.
После смены правительства на прошлогодних выборах руководство государственной компании было постепенно заменено.
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