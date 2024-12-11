Польська Orlen згортає свій найбільший нафтохімічний проєкт Olefins, на який витратила понад $3 млрд

Польська енергетична компанія Orlen SA оголосила про припинення реалізації свого найбільшого нафтохімічного проєкту Olefin III. Рішення затверджене Наглядовою радою компанії 11 грудня 2024 року, повідомляє пресслужба компанії.

Деталі

Проєкт став неприбутковим через занижені інвестиції, недооцінені капітальні витрати і неправильну оцінку інфраструктури та витрат, що підняло його вартість у пʼять-шість разів до 45-51 млрд злотих ($11-12 млрд), заявило керівництво компанії.

На кінець третього кварталу 2024 року Orlen уже витратила 12,6 млрд злотих ($3,15 млрд) на проєкт. Рішення припинити його реалізацію в поточному обсязі має на меті мінімізувати потенційні збитки компанії, спричинені помилковими рішеннями попереднього керівництва.

Orlen планує використати частину збудованої інфраструктури для нового проєкту в рамках ініціативи «Нова нафтохімія». Передбачається будівництво установки з виробництва етилену потужністю до 740 000 тонн на рік, яке має бути завершене не раніше 2030-го.

Компанія зосередиться на переговорах із підрядниками для узгодження нових графіків реалізації та вирішення конструктивних і технічних проблем блоку ISBL, які можуть вплинути на строки виконання. До вересня 2025 року буде представлено оновлений бюджет і оптимізований графік проєкту.

Контекст

Olefins, задуманий як найбільший нафтохімічний проєкт у Європі за останні роки, мав забезпечити виробництво пластиків для таких виробів, як пакети, пляшки, труби та контейнери.

Початково завершення проєкту планувалося на 2024-й, але тепер його реалізацію перенесено принаймні до 2030 року. Витрати на проєкт зросли більш ніж утричі через погане планування, заявили в компанії.

Orlen залучив консультантів з EY та Bain для надання рекомендацій щодо подальшого розвитку проєкту, а в листопаді компанія прийняла рішення не завершувати його в тій формі, яку передбачали попередні керівники.

Після зміни уряду під час минулорічних виборів керівництво державної компанії було поступово замінено.