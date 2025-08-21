Forbes Digital підписка
Миллиардные злоупотребления. ГБР заявило о расследовании 580 дел в сфере лесного хозяйства

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
1 хв читання

Сфера лесного хозяйства считается одной из наиболее коррумпированных в Украине /Getty Images

Государственное бюро расследований (ГБР) ведет 587 уголовных производств по злоупотреблениям в сфере лесного хозяйства, большинство из которых касаются центрального офиса госпредприятия «Леса Украины» и его филиалов. Ущерб от правонарушений превышает миллиард гривен. Об этом в комментарии «Интерфакс-Украина» рассказал директор ГБР Алексей Сухачев.

  • По словам директора ГБР, только в 2023–2025 годах в суд передано 178 обвинительных актов против 298 человек. «Общая сумма нанесенного ущерба в этих уголовных производствах составляет более миллиарда гривен», – подчеркнул Сухачев.
  • Он пояснил, что характер выявленных правонарушений, их география и количество свидетельствуют не об единичных инцидентах, а о «централизованной, вертикально организованной системе злоупотреблений».
  • Среди распространенных схем – передача имущества предприятия аффилированным компаниям по заниженным ценам, заключение прямых договоров подряда на миллиардные суммы без открытых тендеров, манипуляции на аукционах по продаже лесопродукции, а также незаконные санитарные рубки без экологических выводов.

Контекст

Сферу лесного хозяйства считают одной из наиболее коррумпированных в Украине. По оценкам экологов, непрозрачные рубки и теневые схемы приводят не только к значительным финансовым потерям, но и к ухудшению состояния окружающей среды.

20 августа ГБР сообщило о разоблачении в Черкасской области руководителя одного из надлесничеств филиала «Центральный лесной офис» ГП «Леса Украины» на вымогательстве «дани» с подчиненных лесничих. По версии следствия, за 5% от заготовленной древесины работники должны были ежемесячно платить средства. После отказа одного из лесничих и обращения в ГБР руководителя задержали при получении 30 000 грн. Ему грозит до 10 лет заключения по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды (взятки) в крупном размере или по предварительному сговору группой лиц.

