Державне бюро розслідувань (ДБР) веде 587 кримінальних проваджень щодо зловживань у сфері лісового господарства, більшість із яких стосуються центрального офісу держпідприємства «Ліси України» та його філій. Збитки від правопорушень перевищують мільярд гривень. Про це у коментарі «Інтерфакс-Україна» розповів директор ДБР Олексій Сухачов.

Деталі

За словами директора ДБР, лише у 2023–2025 роках до суду передано 178 обвинувальних актів проти 298 осіб. «Загальна сума завданих збитків у цих кримінальних провадженнях становить понад мільярд гривень», – наголосив Сухачов.

Він пояснив, що характер виявлених правопорушень, їх географія та кількість свідчать не про поодинокі інциденти, а про «централізовану, вертикально організовану систему зловживань».

Серед поширених схем – передача майна підприємства афілійованим компаніям за заниженими цінами, укладання прямих договорів підряду на мільярдні суми без відкритих тендерів, маніпуляції під час аукціонів із продажу лісопродукції, а також незаконні санітарні рубки без екологічних висновків.

Контекст

Сферу лісового господарства вважають однією з найбільш корумпованих в Україні. За оцінками екологів, непрозорі рубки та тіньові схеми призводять не лише до значних фінансових втрат, а й до погіршення стану довкілля.

20 серпня ДБР повідомило про викриття на Черкащині начальника одного із надлісництв філії «Центральний лісовий офіс» ДП «Ліси України» на вимаганні «данини» із підлеглих лісничих. За версією слідства, за 5% від заготовленої деревини працівники мали щомісяця сплачувати кошти. Після відмови одного з лісничих та звернення до ДБР керівника затримали під час отримання 30 000 грн. Йому загрожує до 10 років ув’язнення за ч. 3 ст. 368 КК України – одержання неправомірної вигоди (хабаря) у великому розмірі або за попередньою змовою групою осіб.