Минфин отсрочил переход на новую форму фискальных чеков

Переходный период введения новых требований к форме и содержанию расчетных документов продлен до 1 марта 2025 года. Соответствующие приказы Минфина готовятся для официального опубликования и вступят в силу со дня, следующего за днем опубликования в официальном издании, сообщила пресс-служба Минфина 6 января.

Подробности

До 1 марта разрешено формирование регистраторами расчетных операций, версии которых включены в Государственный реестр РРО и ПРРО, документов по старой форме.

В то же время предприятия имеют право ввести новые формы фискальных чеков до указанной даты, но это не обязательно, говорится в сообщении.

Контекст

Минфин внес изменения в форму и содержание фискальных чеков приказом от 22.11.2024 №601.

Документ предусматривает, что независимо от того, формируется ли фискальный чек ПРРО или РРО, QR-код на фискальном чеке должен иметь прямую ссылку на сайт налоговой для проверки фискального чека. Любая другая информация в QR-коде, как и ссылки на какие-либо другие сайты, в том числе сайт продавца (предоставителя услуг) или сайт ПРРО, являются нарушением и будут приводить к начислению штрафов налоговой.

Ранее народный депутат Нина Южанина заявляла, что согласно приказу формировать чеки по старой форме разрешено только до 1 января 2025 года (в отдельных случаях магазинам беспошлинной торговли – до 16 марта 2025 года).

По ее словам, приказ Минфин разрабатывал и согласовывал более года, а на разработку нового программного обеспечения и перепрограммирования РРО/ПРРО оставил считанные дни.

Южанина отмечала, что после 1 января 2025 года в случае выдачи фискального чека по старой форме такой чек не будет считаться расчетным документом и торговца могут оштрафовать на сумму 100% стоимости проданных с нарушениями товаров за первое нарушение и 150% – за последующие (определенную категорию ФЛП-упрощенцев – 25% и 50% соответственно).