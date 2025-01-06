Мінфін відтермінував перехід на нову форму фіскальних чеків

Перехідний період запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів продовжено до 1 березня 2025 року. Відповідні накази Мінфіна готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні, повідомила пресслужба Мінфіну 6 січня.

Деталі

До 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою.

Водночас, підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до зазначеної дати, але це не є обов’язковим, йдеться у повідомленні.

Контекст

Мінфін вніс зміни до форми та змісту фіскальних чеків наказом від 22.11.2024 №601.

Документ передбачає, що незалежно від того, формується фіскальний чек ПРРО чи РРО, QR-код на фіскальному чеку повинен мати пряме посилання на сайт податкової для перевірки фіскального чеку. Будь-яка інша інформація в QR-коді, як і посилання на якісь інші сайти, в тому числі сайт продавця (надавача послуг) чи сайт ПРРО, є порушенням і призводитимуть до нарахування штрафів податковою.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявляла, що відповідно до наказу формувати чеки за старою формою дозволено тільки до 1 січня 2025 року (в окремих випадках магазинам безмитної торгівлі – до 16 березня 2025 року).

За її словами, наказ Мінфін розробляв та узгоджував більше року, а на розробку нового програмного забезпечення та перепрограмування РРО/ПРРО залишив лічені дні.

Южаніна наголошувала, що після 1 січня 2025 у разі видачі фіскального чеку за старою формою такий чек не вважатиметься розрахунковим документом і торгівця можуть оштрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів за перше порушення і 150% – за наступні (певну категорію ФОП-спрощенців – 25% та 50% відповідно).