Мінфін відтермінував перехід на нову форму фіскальних чеків

Перехідний період запровадження нових вимог до форми та змісту розрахункових документів продовжено до 1 березня 2025 року. Відповідні накази Мінфіна готуються для офіційного опублікування та набудуть чинності з дня, наступного за днем опублікування в офіційному виданні, повідомила пресслужба Мінфіну 6 січня.
Деталі
- До 1 березня дозволено формування реєстраторами розрахункових операцій, версії яких включено до Державного реєстру РРО та ПРРО, документів за старою формою.
- Водночас, підприємства мають право запровадити нові форми фіскальних чеків до зазначеної дати, але це не є обов’язковим, йдеться у повідомленні.
Контекст
Мінфін вніс зміни до форми та змісту фіскальних чеків наказом від 22.11.2024 №601.
Документ передбачає, що незалежно від того, формується фіскальний чек ПРРО чи РРО, QR-код на фіскальному чеку повинен мати пряме посилання на сайт податкової для перевірки фіскального чеку. Будь-яка інша інформація в QR-коді, як і посилання на якісь інші сайти, в тому числі сайт продавця (надавача послуг) чи сайт ПРРО, є порушенням і призводитимуть до нарахування штрафів податковою.
Раніше народна депутатка Ніна Южаніна заявляла, що відповідно до наказу формувати чеки за старою формою дозволено тільки до 1 січня 2025 року (в окремих випадках магазинам безмитної торгівлі – до 16 березня 2025 року).
За її словами, наказ Мінфін розробляв та узгоджував більше року, а на розробку нового програмного забезпечення та перепрограмування РРО/ПРРО залишив лічені дні.
Южаніна наголошувала, що після 1 січня 2025 у разі видачі фіскального чеку за старою формою такий чек не вважатиметься розрахунковим документом і торгівця можуть оштрафувати на суму 100% вартості проданих з порушеннями товарів за перше порушення і 150% – за наступні (певну категорію ФОП-спрощенців – 25% та 50% відповідно).
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