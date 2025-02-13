Минобороны уволило Утюшева – начальника Центра инноваций, создававшего Delta. Кто вместо него

Министерство обороны Украины уволило Марата Утюшева с должности начальника Центра инноваций и развития оборонных технологий (ЦИРОТ). Об этом сообщил Марат Утюшев на своей странице в Facebook 13 февраля. Центр продолжит работу под временным руководством полковника Артема Мартыненко, заместителя Марата Утюшева, являющегося главным архитектором и руководителем системы управления боем Delta, пишет DOU .

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Утюшев заявил, что одним из самых выдающихся достижений Центра является система Delta, которая стала ключевым инструментом для отражения атак российских войск, в частности в Киевской, Харьковской, Херсонской областях и острове Змеином.

Система Delta активно использовалась при потоплении крейсера «Москва» и уничтожении российских кораблей в Черном море. Утюшев отметил, что с 2024 года количество пользователей Delta выросло в четыре раза.

Контекст

Марат Утюшев возглавлял ЦИРОТ с момента его основания в 2021 году, а до этого был одним из основателей ОО «Аэроразведка» и воинской части А2724, на основе которой был создан Центр.

С 2022 года Центр работает над другими важными проектами, в частности искусственным интеллектом Avengers для обнаружения техники врага и протоколом UA DRONE ID для интеграции дронов в боевые системы. По словам Утюшева, из Центра инноваций вышли команды, являющиеся теперь частью важных подразделений Сил Обороны Украины, и Центр получил репутацию как одна из самых уважаемых и мощных команд в мире.

Артем Мартыненко – главный архитектор и руководитель системы управления боем Delta, которая помогла уничтожить российскую технику на сумму около $15 млрд. В 2024 году он вошел в рейтинг Forbes 30 до 30. Начиная с 2015 года, будучи студентом Военного института телекоммуникаций и информатизации, Мартыненко стал частью волонтерской инициативы Delta. Впоследствии права на разработку были переданы МО, а Мартыненко отправился служить в этот проект.

Система Delta позволяет военным в режиме реального времени видеть поле боя и расположение вражеских сил. Информация поступает из аэроразведки, спутников и беспилотников. Программа содержит функционал по планированию военных операций. Ежемесячно система обрабатывает данные о 600 000 объектах противника и планирует более 106 000 миссий с помощью БПЛА.