Міноборони звільнило Утюшева – начальника Центру інновацій, що створював Delta. Хто замість нього

Міністерство оборони України звільнило Марата Утюшева з посади начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій (ЦІРОТ). Про це повідомив Марат Утюшев на своїй сторінці у Facebook 13 лютого. Центр продовжить роботу під тимчасовим керівництвом полковника Артема Мартиненка, заступника Марата Утюшева, який є головним архітектором і керівником системи управління боєм Delta, пише DOU.
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Деталі
- Утюшев заявив, що одним із найвизначніших досягнень Центру є система Delta, яка стала ключовим інструментом для відбиття атак російських військ, зокрема на Київщині, Харківщині, Херсонщині та острові Зміїному.
- Система Delta активно використовувалась під час потоплення крейсера «Москва» та знищення російських кораблів у Чорному морі. Утюшев зазначив, що з 2024 року кількість користувачів Delta зросла в чотири рази.
Контекст
Марат Утюшев очолював ЦІРОТ з моменту його заснування у 2021 році, а до цього був одним із засновників ГО «Аеророзвідка» та військової частини А2724, на основі якої створили Центр.
З 2022 року Центр працює над іншими важливими проєктами, зокрема штучним інтелектом Avengers для виявлення техніки ворога та протоколом UA DRONE ID для інтеграції дронів у бойові системи. За словами Утюшева, з Центру інновацій вийшли команди, які тепер є частиною важливих підрозділів Сил Оборони України, і Центр здобув репутацію як одна з найповажаніших і найпотужніших команд у світі.
Артем Мартиненко – головний архітектор та керівник системи управління боєм Delta, яка допомогла знищити російську техніку на суму майже $15 млрд. У 2024 році він увійшов до рейтингу Forbes 30 до 30. Починаючи з 2015 року, ще будучи студентом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, Мартиненко став частиною волонтерської ініціативи Delta. Згодом права на розробку були передані МО, а Мартиненко пішов служити у цей проєкт.
Система Delta дає змогу військовим у режимі реального часу бачити поле бою та розташування ворожих сил. Інформація надходить з аеророзвідки, супутників і безпілотників. Програма містить функціонал для планування військових операцій. Щомісяця система обробляє дані про 600 000 обʼєктів противника і планує понад 106 000 місій за допомогою БПЛА.
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