Міноборони звільнило Утюшева – начальника Центру інновацій, що створював Delta. Хто замість нього

Міністерство оборони України звільнило Марата Утюшева з посади начальника Центру інновацій та розвитку оборонних технологій (ЦІРОТ). Про це повідомив Марат Утюшев на своїй сторінці у Facebook 13 лютого. Центр продовжить роботу під тимчасовим керівництвом полковника Артема Мартиненка, заступника Марата Утюшева, який є головним архітектором і керівником системи управління боєм Delta, пише DOU .

Деталі

Утюшев заявив, що одним із найвизначніших досягнень Центру є система Delta, яка стала ключовим інструментом для відбиття атак російських військ, зокрема на Київщині, Харківщині, Херсонщині та острові Зміїному.

Система Delta активно використовувалась під час потоплення крейсера «Москва» та знищення російських кораблів у Чорному морі. Утюшев зазначив, що з 2024 року кількість користувачів Delta зросла в чотири рази.

Контекст

Марат Утюшев очолював ЦІРОТ з моменту його заснування у 2021 році, а до цього був одним із засновників ГО «Аеророзвідка» та військової частини А2724, на основі якої створили Центр.

З 2022 року Центр працює над іншими важливими проєктами, зокрема штучним інтелектом Avengers для виявлення техніки ворога та протоколом UA DRONE ID для інтеграції дронів у бойові системи. За словами Утюшева, з Центру інновацій вийшли команди, які тепер є частиною важливих підрозділів Сил Оборони України, і Центр здобув репутацію як одна з найповажаніших і найпотужніших команд у світі.

Артем Мартиненко – головний архітектор та керівник системи управління боєм Delta, яка допомогла знищити російську техніку на суму майже $15 млрд. У 2024 році він увійшов до рейтингу Forbes 30 до 30. Починаючи з 2015 року, ще будучи студентом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації, Мартиненко став частиною волонтерської ініціативи Delta. Згодом права на розробку були передані МО, а Мартиненко пішов служити у цей проєкт.

Система Delta дає змогу військовим у режимі реального часу бачити поле бою та розташування ворожих сил. Інформація надходить з аеророзвідки, супутників і безпілотників. Програма містить функціонал для планування військових операцій. Щомісяця система обробляє дані про 600 000 обʼєктів противника і планує понад 106 000 місій за допомогою БПЛА.