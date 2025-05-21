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На Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар, есть погибшие (дополнено)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

На Белоцерковской ТЭЦ 21 мая произошел масштабный пожар, сообщил Белоцерковский городской территориальный совет.

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Подробности

  • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар охватил недействующую градирню для охлаждения воды на площади 960 кв. м. Спасателям удалось потушить огонь, но, по данным ГСЧС, в результате возгорания погибли два человека. Причины пожара и обстоятельства гибели людей сейчас выясняются.
На Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар, есть погибшие (дополнено) /Фото 1

Последствия пожара Фото: Белоцерковский городской территориальный совет

  • Возгорание произошло во время ремонтных работ, сообщил телеканал «Крокус».
На Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар, есть погибшие (дополнено) /Фото 2

Последствия пожара Фото: ГСЧС

На Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар, есть погибшие (дополнено) /Фото 3

Последствия пожара Фото: ГСЧС

На Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар, есть погибшие (дополнено) /Фото 4

Последствия пожара Фото: ГСЧС

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Контекст

В декабре 2023 года Белоцерковский городской совет выкупил имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ, который Национальный банк конфисковал у Константина Жеваго из-за долгов. Договор купли-продажи между городским советом и НБУ был подписан 30 ноября, а передача актива новому владельцу состоялась 6 декабря. Белоцерковский горсовет предложил за ТЭЦ за 298,6 млн грн.

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