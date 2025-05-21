На Белоцерковской ТЭЦ произошел масштабный пожар, есть погибшие (дополнено)

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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар охватил недействующую градирню для охлаждения воды на площади 960 кв. м. Спасателям удалось потушить огонь, но, по данным ГСЧС, в результате возгорания погибли два человека. Причины пожара и обстоятельства гибели людей сейчас выясняются.

Последствия пожара Фото: Белоцерковский городской территориальный совет

Возгорание произошло во время ремонтных работ, сообщил телеканал «Крокус».

Последствия пожара Фото: ГСЧС Последствия пожара Фото: ГСЧС Последствия пожара Фото: ГСЧС Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В декабре 2023 года Белоцерковский городской совет выкупил имущественный комплекс Белоцерковской ТЭЦ, который Национальный банк конфисковал у Константина Жеваго из-за долгов. Договор купли-продажи между городским советом и НБУ был подписан 30 ноября, а передача актива новому владельцу состоялась 6 декабря. Белоцерковский горсовет предложил за ТЭЦ за 298,6 млн грн.