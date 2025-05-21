На Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа, є загиблі (доповнено)

Деталі

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що пожежа охопила недіючу градирню для охолодження води на площі 960 кв. м. Рятувальникам вдалося загасити вогонь, але, за даними ДСНС, унаслідок займання загинуло двоє людей. Причини пожежі та обставини загибелі осіб наразі з’ясовуються.

Наслідки пожежі Фото: Білоцерківська міська територіальна рада

Загоряння сталося під час ремонтних робіт, повідомив телеканал «Крокус».

Наслідки пожежі Фото: ДСНС Наслідки пожежі Фото: ДСНС Наслідки пожежі Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Контекст

У грудні 2023 року Білоцерківська міська рада викупила майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, який Національний банк конфіскував у Костянтина Жеваго через борги. Договір купівлі-продажу між міською радою та НБУ підписали 30 листопада, а передача активу новому власнику відбулася 6 грудня. Білоцерківська міськрада запропонувала за ТЕЦ за 298,6 млн грн.