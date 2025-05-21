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На Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа, є загиблі (доповнено)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

На Білоцерківській ТЕЦ 21 травня сталася масштабна пожежа, повідомила Білоцерківська міська територіальна рада.

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Деталі 

  • Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що пожежа охопила недіючу градирню для охолодження води на площі 960 кв. м. Рятувальникам вдалося загасити вогонь, але, за даними ДСНС, унаслідок займання загинуло двоє людей. Причини пожежі та обставини загибелі осіб наразі з’ясовуються.
На Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа, є загиблі (доповнено) /Фото 1

Наслідки пожежі Фото: Білоцерківська міська територіальна рада

  • Загоряння сталося під час ремонтних робіт, повідомив телеканал «Крокус». 
На Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа, є загиблі (доповнено) /Фото 2

Наслідки пожежі Фото: ДСНС

На Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа, є загиблі (доповнено) /Фото 3

Наслідки пожежі Фото: ДСНС

На Білоцерківській ТЕЦ сталася масштабна пожежа, є загиблі (доповнено) /Фото 4

Наслідки пожежі Фото: ДСНС

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Контекст

У грудні 2023 року Білоцерківська міська рада викупила майновий комплекс Білоцерківської ТЕЦ, який Національний банк конфіскував у Костянтина Жеваго через борги. Договір купівлі-продажу між міською радою та НБУ підписали 30 листопада, а передача активу новому власнику відбулася 6 грудня. Білоцерківська міськрада запропонувала за ТЕЦ за 298,6 млн грн.

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