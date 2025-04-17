На исполнительного продюсера «Суспільного мовлення» Макарова напали с ножом. Что известно

Ключевые факты

Макаров в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По состоянию на данный момент угрозы жизни нет.

Команда вещателя выразила надежду, что нападающий будет найден и наказан.

Полиция производит следственные действия.

Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 121).

«От имени «Суспільного мовлення» призываю министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль», – написал Чернотицкий.

Контекст

Макаров — журналист, телеведущий и публицист, член Украинского ПЭН. До 2009 года был шеф-редактором, а затем обозревателем издания «Український тиждень». С 2017-го по 2019 год был членом правления НСТУ, с 2019 года – исполнительный продюсер НСТУ. Участвовал в работе комитета Шевченковской премии, с 2019-го по 2023-й возглавлял комитет.