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На исполнительного продюсера «Суспільного мовлення» Макарова напали с ножом. Что известно

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Поздним вечером 16 апреля неизвестный напал и нанес ножевое ранение исполнительному продюсеру «Суспільного мовлення» и журналисту Юрию Макарову, сообщил председатель правления АО «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» Николай Чернотицкий.

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Ключевые факты

  • Макаров в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу. По состоянию на данный момент угрозы жизни нет.
  • Команда вещателя выразила надежду, что нападающий будет найден и наказан.
  • Полиция производит следственные действия.
  • Открыто уголовное производство по статье тяжкие телесные повреждения (ч. 1 ст. 121).
  • «От имени «Суспільного мовлення» призываю министра внутренних дел Украины взять расследование под личный контроль», – написал Чернотицкий.

Контекст

Макаров — журналист, телеведущий и публицист, член Украинского ПЭН. До 2009 года был шеф-редактором, а затем обозревателем издания «Український тиждень». С 2017-го по 2019 год был членом правления НСТУ, с 2019 года – исполнительный продюсер НСТУ. Участвовал в работе комитета Шевченковской премии, с 2019-го по 2023-й возглавлял комитет.

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