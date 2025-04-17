На виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Макарова напали з ножем. Що відомо

Ключові факти

Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози життю немає.

Команда мовника висловила сподівання, що нападника буде знайдено і покарано.

Поліція проводить слідчі дії.

Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121).

«Від імені Суспільного мовника закликаю міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль», – написав Чернотицький.

За даними поліції Києва, напад стався ввечері 16 квітня біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постаждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, вживаються заходи щодо затримання нападника.

Контекст

Макаров – журналіст, телеведучий та публіцист, член Українського ПЕН. До 2009 року був шеф-редактором, а згодом оглядачем видання «Український тиждень». Із 2017-го по 2019 рік був членом правління НСТУ, від 2019 року – виконавчий продюсер НСТУ. Брав участь у роботі комітету Шевченківської премії, з 2019-го до 2023-го очолював комітет.