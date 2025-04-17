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На виконавчого продюсера «Суспільного мовлення» Макарова напали з ножем. Що відомо

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Пізно ввечері 16 квітня невідомий напав і наніс ножове поранення виконавчому продюсеру «Суспільного мовлення» і журналісту Юрію Макарову, повідомив голова правління АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» Микола Чернотицький.

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Ключові факти

  • Макарова у тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Станом на зараз загрози життю немає.
  • Команда мовника висловила сподівання, що нападника буде знайдено і покарано.
  • Поліція проводить слідчі дії. 
  • Відкрито кримінальне провадження за статтею тяжкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 121).
  • «Від імені Суспільного мовника закликаю міністра внутрішніх справ України взяти розслідування під особистий контроль», – написав Чернотицький.
  • За даними поліції Києва, напад стався ввечері 16 квітня біля одного з житлових комплексів Солом’янського району столиці. За попередніми даними, зловмисник несподівано вдарив ножем перехожого та втік із місця події. Постаждалим виявився 69-річний киянин, працівник однієї з національних медіаустанов.
  • На місці працювала слідчо-оперативна група. Поліцейські вилучили знаряддя злочину та інші речові докази, вживаються заходи щодо затримання нападника.

Контекст

Макаров – журналіст, телеведучий та публіцист, член Українського ПЕН. До 2009 року був шеф-редактором, а згодом оглядачем видання «Український тиждень». Із 2017-го по 2019 рік був членом правління НСТУ, від 2019 року – виконавчий продюсер НСТУ. Брав участь у роботі комітету Шевченківської премії, з 2019-го до 2023-го очолював комітет. 

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