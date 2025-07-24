В городе Хуст в Закарпатье заработал новый высокотехнологичный завод по производству замороженной сдобной выпечки. Об этом сообщила пресс-служба компании Bakery Food Investment. Инвестиции в строительство предприятия превысили 400 млн грн.

Подробности

На заводе заработала первая из пяти запланированных производственных линий. К 2027 году завод планирует достичь мощности до 3000 т продукции ежемесячно, которая будет поставляться как на экспорт, так и на внутренний рынок.

На предприятии предусмотрена установка шести автоматизированных линий. Ожидается, что завод создаст до 500 рабочих мест, а также организует довоз работников из населенных пунктов в радиусе 70 км от Хуста.

Компания планирует сотрудничать с местными профтехучилищами для подготовки молодых специалистов в пищевой отрасли и формирования кадрового резерва в регионе.

Контекст

Компания Bakery Food Investment (ООО «БФИ») является одним из ведущих производителей замороженных хлебобулочных изделий в Украине. Она производит разнообразную продукцию, в частности, миники, хот-доги и синнабоны, которые продаются в украинских супермаркетах и экспортируются в 15 стран, включая США, Грузию, Турцию и страны Европы.

Для сохранения качества продукции BFI применяет технологию шоковой заморозки, что позволяет хранить изделия при температуре -18°C в течение года без потери вкусовых свойств. По данным Опендатабот, в 2024 году выручка компании составила более 1,1 млрд грн, а чистая прибыль – 120,9 млн грн.