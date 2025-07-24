У місті Хуст на Закарпатті запрацював новий високотехнологічний завод із виробництва замороженої здобної випічки. Про це повідомила пресслужба компанії Bakery Food Investment. Інвестиції в будівництво підприємства перевищили 400 млн грн.

Деталі

Наразі на заводі запрацювала перша з п’яти запланованих виробничих ліній. До 2027 року завод планує досягти потужності до 3000 т продукції щомісяця, яка постачатиметься як на експорт, так і на внутрішній ринок.

На підприємстві передбачено встановлення шести автоматизованих ліній. Очікується, що завод створить до 500 робочих місць, а також організує довіз працівників із населених пунктів у радіусі 70 км від Хуста.

Компанія планує співпрацювати з місцевими профтехучилищами для підготовки молодих спеціалістів у харчовій галузі та формування кадрового резерву в регіоні.

Контекст

Компанія Bakery Food Investment (ТОВ «БФІ») є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні. Вона виготовляє різноманітну продукцію, зокрема мініки, хот-доги та синабони, які продаються в українських супермаркетах і експортуються до 15 країн, серед яких США, Грузія, Туреччина та країни Європи.

Для збереження якості продукції BFI застосовує технологію шокового заморожування, що дозволяє зберігати вироби при температурі -18°C протягом року без втрати смакових властивостей. За даними Опендатабот, у 2024 році виторг компанії становив понад 1,1 млрд грн, а чистий прибуток – 120,9 млн грн.