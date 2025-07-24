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На Закарпатті відкрили завод із виробництва замороженої випічки з інвестиціями в 400 млн грн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

На Закарпатті відкрили завод із виробництва замороженої випічки з інвестиціями в 400 млн грн /Bakery Food Investment

Bakery Food Investment

У місті Хуст на Закарпатті запрацював новий високотехнологічний завод із виробництва замороженої здобної випічки. Про це повідомила пресслужба компанії Bakery Food Investment. Інвестиції в будівництво підприємства перевищили 400 млн грн.

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Деталі 

  • Наразі на заводі запрацювала перша з п’яти запланованих виробничих ліній. До 2027 року завод планує досягти потужності до 3000 т продукції щомісяця, яка постачатиметься як на експорт, так і на внутрішній ринок.
  • На підприємстві передбачено встановлення шести автоматизованих ліній. Очікується, що завод створить до 500 робочих місць, а також організує довіз працівників із населених пунктів у радіусі 70 км від Хуста.
  • Компанія планує співпрацювати з місцевими профтехучилищами для підготовки молодих спеціалістів у харчовій галузі та формування кадрового резерву в регіоні.

Контекст 

Компанія Bakery Food Investment (ТОВ «БФІ») є одним із провідних виробників заморожених хлібобулочних виробів в Україні. Вона виготовляє різноманітну продукцію, зокрема мініки, хот-доги та синабони, які продаються в українських супермаркетах і експортуються до 15 країн, серед яких США, Грузія, Туреччина та країни Європи.

Для збереження якості продукції BFI застосовує технологію шокового заморожування, що дозволяє зберігати вироби при температурі -18°C протягом року без втрати смакових властивостей. За даними Опендатабот, у 2024 році виторг компанії становив понад 1,1 млрд грн, а чистий прибуток – 120,9 млн грн.

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